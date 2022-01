CAN 2022 : la CAF inflige une amende à l’équipe nationale

La sortie de l’équipe nationale du premier tour de la coupe d’Afrique a été assortie d’une amende. La sélection algérienne, bien que grand favori du tournoi, a vu ses chances définitivement enterrées par une équipe ivoirienne qui n’a pas volé sa victoire par 3 buts à 1.

En plus de cette douloureuse défaite, la FAF s’est vue également écoper d’une amende infligée de la part de la CAF, et pour cause « l’envahissement du terrain » commis par les supporters algériens après le coup de sifflet final. La Fédération Algérienne de Football va devoir payer pas moins de 5.000 dollars.

Sur son site officiel, la CAF, Confédération Africaine de Football, a indiqué qu’à la fin du match Algérie – Côte d’Ivoire, qui a été disputé jeudi dernier au stade Japoma de Douala, au Cameroun, « le terrain a été envahi par une quarantaine de supporters, principalement de la tribune Est ».

La même source a aussi indiqué que « le nombre de stewards de sécurité était insuffisant pour contrôler le tumulte déclenché par un supporter algérien qui a envahi le terrain ».

Des amendes contre la Côte d’Ivoire et le Cameroun

Outre l’amende de 5.000 dollars dont écope la FAF, la CAF a également décidé d’infliger à la Fédération ivoirienne de football une amende de 10.000 dollars dont 5.000 avec sursis à condition que l’envahissement du terrain par leurs supporters ne se reproduise plus.

De son côté, la Fédération camerounaise de football a écopé d’un avertissement de la part de la CAF pour « le manque de sécurité » lors du match Algérie – Côte d’Ivoire. La CAF a par ailleurs adressé au Cameroun « un rappel sévère au strict respect des règles de sécurité ».

L’entraîneur tunisien Mondher Kbaier ainsi que le gardien de but de la sélection de tunisienne Farouk Ben Mustapha, ont respectivement écopé d’une amende de 5.000 dollars pour « comportement regrettable » lors du match Tunisie – Gambie.