CAN 2022 et Coupe Arabe 2021 : Billel Dziri vide son sac

Auteurs d’un beau parcours lors de la Coupe Arabe 2021 au Qatar, les éléments de l’équipe nationale A’, mais aussi leurs coéquipiers de l’équipe première, sont devenus désormais, un centre d’intérêt et un fort adversaire pour toutes les autres sélections, notamment avec l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations.

En effet, le sélectionneur Djamel Belmadi vient de dévoiler sa liste des 28 joueurs concernés par la prochaine CAN, prévue entre le 9 janvier et le 6 février au Cameroun.

Ladite liste s’est caractérisée par la présence des meilleurs joueurs algériens, particulièrement les stars de l’équipe nationale, mais aussi les jeunes footballeurs qui ont brillé lors de la Coupe arabe.

À cet effet, l’ancien international algérien, Billel Dziri s’est exprimé et a même nominé la sélection de Belmadi comme candidat le plus fort pour remporter le titre continental au Cameroun.

» C’est une liste bien attendue de 28 joueurs, et je peux dire que le public sportif algérien s’est habitué à cette dernière « , a-t-il déclaré.

» Notre équipe est la plus nominée pour le titre de la CAN » (Dziri)

Dans un entretien accordé à la chaine arabophone Echourouk TV, Dziri a critiqué le classement de la FIFA et il l’a qualifié d’injuste. L’ex-joueur a affirmé que notre équipe nationale méritait un classement plus meilleur que la 29e place au niveau mondial, dévoilé récemment par la FIFA.

Dans le même sillage, et interrogé à propos de son pronostic pour l’édition 2022 de la CAN, l’entraineur a clairement déclaré : » bien sûr, notre équipe est la plus nominée pour le titre de cette édition, car elle se rendra au Cameroun pour défendre son titre obtenu en 2019 en Égypte « .

» Les équipes africaines se sont développées et il n’y a pas de grande équipe et une autre petite. Toutes les rencontres sont très difficiles et notre sélection est dans le groupe 5 avec la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire », a-t-il ajouté, avant de poursuivre : » notre équipe nationale, dirigée par le capitaine Riyad Mahrez a été invaincue pendant 33 matchs, précisément depuis novembre 2018, où elle se distingue comme un candidat très fort pour remporter son troisième titre continental et le deuxième d’affilée « .

Dziri fait l’éloge des joueurs de l’équipe A’

Lors du même entretien, Billel Dzrir a évolué la participation des Fennecs à la récente Coupe Arabe au Qatar, où il a révélé : » la Coupe Arabe était une excellente occasion pour les joueurs locaux de prouver leur niveau et leurs compétences afin de rejoindre la première équipe de Djamel Belmadi « .

L’ex-footballeur a donné l’exemple de Houcine Benayada, Ilyes Chetti, Sofiane Bendebka et Mohamed Tougai. » Ces derniers ont fait des matchs à haut niveau ainsi qu’un excellent parcours et méritent une place dans la sélection de Belmadi « .

Pour rappel, le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun est prévu le dimanche 9 janvier 2022. Les Verts disputeront leur première rencontre le 11 janvier contre leurs homologues de Sierra Leone.