A l’approche de la date de grande envergure que l’Afrique et les Algériens attendent avec impatience, une nouvelle risque de semer la panique chez les Verts.

Ça sera du 9 janvier au 6 février, où l’Algérie affrontera plusieurs équipes pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022) avec un adversaire nouveau, imprévu et déterminé les clubs européens.

En effet, le Forum des ligues mondiales (WLF) a adressé au secrétaire général adjoint de la FIFA, Mattias Grafström, et au secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, une lettre écrite. Indiquant à la FIFA et à la Confédération africaine de football (CAF), que les joueurs africains ne seront pas libérés pour participer à la CAN avant le 3 janvier.

Pour rappel, selon les règlements dictés par la FIFA, les clubs sont contraints de libérer leurs joueurs 13 jours avant le début de la compétition ( donc le 27 décembre ), chose que la WLF qualifie de « déraisonnable et disproportionnée».

Non-libération des joueurs, un choix « préventif »

l’Association européenne des clubs (ECA) a écrit à la la FIFA un courrier indiquant clairement de ne pas libérer ses internationaux africains pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2022), et ce, pour des raisons liées notamment au protocole sanitaire et à la situation pandémique.

« À notre connaissance, la Confédération africaine de football n’a pas encore rendu public un protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi de la CAN, en l’absence duquel les clubs ne seront pas en mesure de libérer leurs joueurs pour le tournoi » a expliqué l’association dans son courrier.

Allons-nous voir d’autres nouvelles qui pourraient entraver la libération des joueurs ? l’avenir nous le dira.