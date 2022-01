CAN 2022 : combien coûte un voyage au Cameroun pour les Algériens ?

Ce mois connaîtra le début d’une compétition très importante pour l’Afrique, l’Algérie et les amoureux du football. Le lancement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2022). Pour sa 33ème édition, les équipes s’affronteront au Cameroun, le pays hôte pour cette année, et ce, du 09 janvier au 06 février.

L’Algérie est connue pour son équipe nationale mais aussi pour ses fervents supporters qui l’ont accompagné et soutenu dans toutes les Coupes, les compétitions et tous les pays. Raison pour laquelle, cette fois-ci ne fera pas l’exception, les couleurs de l’Algérie et notre hymne national seront bien présents à travers nos supporters.

Dans une déclaration accordée à nos confrères d’Echourouk, le président du Syndicat national des agences de voyages, Nadir Belhadj a indiqué que suite à une forte demande de la part des supporters algériens de toutes les wilayas, les agences de voyages ont mis en place toutes les procédures nécessaires pour assurer leurs voyage et séjour au Cameroun.

Combien faut-il pour aller soutenir l’EN prochainement ?

Les agences de voyages ont préparé des packs complets pour les supporters, qui sont affichés à 350 000 DA y compris les frais de transports, l’hôtel, les matchs en plus d’un programme touristique. Cela compte un séjour de pas moins de 20 jours, des hôtels quatre étoiles et des programmes touristiques intéressants, rappelant qu’en dépit de la pauvreté et les problèmes socio-économiques auxquels le Cameroun fait face, le pays possède des lieux touristiques luxueux.

Il convient de noter que le prix susmentionné pourrait augmenter ou baisser en fonction du séjour de chaque individu, beaucoup de supporters prévoient un départ tardif pour ne pas assister aux tous premiers matchs, ayant une confiance aveugle en nos Verts d’aller loin dans cette compétition.