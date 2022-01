CAN 2022: ce qu’a dit le sélectionneur ivoirien sur l’équipe d’Algérie

La Coupe d’Afrique des Nations annonce son coup d’envoi bientôt. La compétition footballistique continentale promet aux amoureux du ballon rond des matchs de qualité et un niveau élevé de jeu, et ce, lors de toutes les 52 rencontres programmées.

Pour notre sélection nationale, elle est considérée comme le plus fort adversaire dans ce grand tournoi. Se trouvant dans le groupe E avec la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d’Ivoire, cette dernière jouera son premier match le mardi 11 janvier contre son homologue de Sierra Leone.

À cet effet, le sélectionneur national de la Côte d’Ivoire Patrice Beaumelle n’a pas caché son étonnement du grand niveau présenté par les Fennecs ces derniers temps, déclarant que l’équipe nationale algérienne avait récemment offert des niveaux très élevés avec le coach Djamel Belmadi.

» C’est un groupe difficile avec les champions d’Afrique en titre » (Beaumelle)

En terre camerounaise depuis ce jeudi 6 janvier 2022, l’entraineur français a également révélé à la presse qu’il connaissait l’Algérie et son peuple, qui aiment beaucoup le football.

Ce dernier n’a pas hésité à faire savoir que la tâche est difficile devant son équipe, notamment que ses hommes sont au même groupe avec les Verts, dans une confrontation prévue le 20 janvier en cours.

» On est en terrain connu. On est venu ici il y a quelques semaines pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C’est pour aller le plus loin possible. Déjà sortir des poules, c’est un groupe difficile avec les champions d’Afrique en titre « , a expliqué le sélectionneur de l’équipe ivoirienne.

Rappelons que la délégation des Verts se trouve actuellement à Doha, au Qatar, et s’apprêtent à quitter le territoire qatari bientôt pour se rendre au Cameroun, le pays organisateur de la CAN 2022, dans la période qui s’étale du 9 janvier au 6 février.