CAN 2022 : Bensebaini dévoile ses 3 favoris

À peine à une semaine du lancement officiel de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, les équipe qualifiées s’annoncent prêtes et déterminées plus que jamais afin de décrocher le titre du Champion d’Afrique.

À cet effet, le Fennec d’Algérie, Ramy Bensebaini a livré son pronostic quant à l’éventuel vainqueur de la prochaine CAN, prévue du 9 janvier au 6 février de l’année en cours. Dans des déclarations à la presse, le défenseur des Verts a nominé, en plus de l’Algérie, le Maroc et le Sénégal.

Dans le même sillage, le natif de Constantine s’est exprimé à propos de la mission des Fennecs lors de la 33e édition de la Coupe d’Afrique, où il a révélé : « la tâche de maintenir le titre ne sera pas facile, nous devons bien nous préparer. Jouer un match après l’autre pour le couronnement du prestigieux titre et satisfaire le public algérien « .

Bensebaini fait l’éloge de son entraineur

S’exprimant sur le rôle du sélectionneur national Djamel Belmadi, le défenseur de Mönchengladbach a fait savoir : « Le coach Belmadi a donné à l’équipe nationale un grand coup de pouce moral. Il nous a appris la discipline. Le succès de l’équipe est en grande partie grâce à Belmadi, parce qu’il a fait de grands efforts, et les joueurs viennent après. »

Il est à noter que Youcef Belaili et ses coéquipiers affrontent en ce moment, leurs homologues ghanéens dans le cadre d’un match amical, déroulé à Doha, au Qatar, en prévision de la CAN 2022.