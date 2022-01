La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations s’est annoncée enflammée, au Cameroun. Ce grand événement footballistique tant attendu du continent est notamment marqué par la participation des grandes équipes, à savoir l’Algérie, l’Egypte, le Cameroun ou encore la Tunisie.

A cet effet, la sélection nationale sous la supervision de Djamel Belmadi a disputé son premier match de cette compétition le mardi 11 janvier, contre son homologue de la Sierra Leone, au stade Japoma, où les Verts n’ont pu inscrire aucun but dans les filets de leurs adversaires, et ce, malgré leur domination sur le jeu tout en long des 90 minutes de ladite rencontre.

Selon Djamel Belmadi et ses protégés, cela est du principalement à cause de l’humidité et la chaleur élevé au Cameroun, notamment que ces derniers ont joué lors de l’après-midi (14 heures).

Bencheikh estime qu’il ne faut plus en parler de la chaleur et de l’humidité

Pour Ali Bencheikh, un ancien international algérien, cette histoire de « l’humidité et de la chaleur » fait partie du passé et il ne faut plus en reparler.

» Moi je pense qu’il faut plus parler de la chaleur et de l’humidité. On a beau parlé de ça au passé. On a joué en Egypte auparavant et on a obtenu le titre de la Coupe d’Afrique, où est le problème ? L’Egypte n’est pas l’Algérie, et ne fait pas partie de la méditerranée. Il y a de la chaleur en Egypte, où elle peut atteindre jusqu’à 35° dans la nuit, et il y a également de l’humidité « , a révélé l’ex-international algérien lors d’une émission diffusée dans la chaine sportive El Haddaf TV.

» Il faut que cette idée disparaisse. Il est nécessaire que chaque joueur gère son corps pour s’adapter à ladite chaleur et l’humidité, tout en jouant intelligemment. Je ne crois pas que cela est un problème « , a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Bencheikh a également évoqué le sujet de Atal, présent lors de la conférence de presse avec son entraineur Belmadi, tenue ce samedi, lançant : » j’aurais bien aimé que Atal s’exprime en arabe. Cela nous rend plus à l’aise et nous permet de bien le comprendre « .