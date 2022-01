CAN 2022 : Belmadi fustige les détracteurs de Bounedjah

En marge de la rencontre du premier tour de la phase des poules du groupe E, l’équipe nationale affrontera son homologue de la Sierra Leone ce mardi 11 janvier, à partir de 14 heures, au stade Japoma au Cameroun.

À cet effet, le sélectionneur national Djamel Belmadi, a tenu, avec son joueur de Manchester City, Riyad Mahrez, leur toute première conférence de presse au Cameroun, à l’occasion de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Lors de ladite conférence, le coach a répondu aux critiques qui ne cessent d’attaquer le joueur d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, en déclarant : « C’est normal dans le monde du football professionnel ».

« Baghdad, comme le reste de ses collègues, est tenu de trouver des solutions et de supporter la pression, parce que sa profession l’exige », explique Belmadi, avant de poursuivre : « pour notre part, nous faisons un grand travail pour lui permettre de surmonter les critiques négatives et pour souligner que lui et les autres ont la confiance du personnel technique et du reste de leurs coéquipiers. »

» Tout relâchement de notre part nous coûtera cher » (Belmadi)

Par ailleurs, Djamel Belmadi a parlé du premier match qui réunira les Fennecs et l’équipe de la Sierra Leone, révélant ses intentions dans cette confrontation : « nous prendrons toutes les équipes qui nous affrontent très au sérieux. »

« Nous sommes bien conscients que tout relâchement de notre part nous coûtera cher, nous devons donc commencer cette compétition fortement », a-t-il expliqué, ajoutant à ce propos : « nous devons être fortement présents, comme nous l’étions en 2019 en Égypte, et tous les joueurs en sont conscients ».