CAN 2022: Belmadi convoque 28 joueurs dont des stars de la coupe arabe

L’équipe d’Algérie est aux portes de la coupe d’Afrique (CAN-2022). À cette occasion, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a dévoilé, ce vendredi 24 décembre 2021, la liste finale des 28 joueurs sélectionnés pour la compétition.

En effet, le coach Belmadi a retenu 28 joueurs, dont des stars de la coupe arabe 2021, pour aller à la compétition tant attendue de la CAN 2022 prévue le mois prochain au Cameroun.

Les 28 joueurs convoqués par Belmadi

Cette fois, Belmadi n’a pas opté pour son trio habituel de gardiens de but. Le coach national a fait appel à Rais M’Bolhi, l’indéboulonnable, mais aussi à deux autres gardiens remplaçants. Il s’agit d’Alexandre Oukidja, qui évolue au FC Metz et de Moustapha Zeghba, keeper de Damac FC.

Pour la défense, le sélectionneur national a fait appel à Aïssa Mandi ; Abdelkader Bedrane ; Mehdi Tahrat ; Djamel Benlamri ; Mohamed Amine Tougai ; Youcef Atal ; Houcine Benayada ; Reda Halaimia ; Ramy Bensebaini et Ilyes Chetti.

Coté milieu, Djamel Belmadi a convoqué : Ramiz Zerrouki ; Haris Belkebla ; Sofiane Bendebka ; Adem Zorgane ; Sofiane Feghouli et Ismael Bennacer.

Quant à l’attaque, on retrouve : Riyad Mahrez ; Adam Ounas ; Youcef Belaili ; Said Benrahma ; Farid Boulaya ; Yassine Brahimi ; Islam Slimani ; Baghdad Bounedjah et Amine Amoura.