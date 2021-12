Série d’invincibilités, décision de la FIFA : Belmadi s’exprime

En stage à Doha, capitale du Qatar, le sélectionneur national Djamel Belmadi, ainsi que ses protégés se préparent pour la Coupe d’Afrique des Nations. Aujourd’hui, le 30 décembre 2021, l’entraineur a tenu un point de presse ou il a livré aux journalistes des explications quant à ses choix de sélection, mais ou il a également commenté la dernière décision de la FIFA.

Il est à rappeler que la FIFA a décidé, dimanche 26 décembre, suite à la demande de l’Association européenne des clubs (ECA), que les joueurs internationaux africains concernés par la Coupe d’Afrique des nations qui se tient au Cameroun du 9 janvier au 6 février, pourront jouer avec leur club jusqu’au 3 janvier.

Il s’agit d’une décision « surprenante », commente aujourd’hui le sélectionneur national Djamel Belmadi depuis Doha. L’entraineur, qui ne donne pas l’air d’être content du verdict de la FIFA, s’est toutefois rendu compte qu’il faut faire avec.

« Je ne veux pas parler de la FIFA ! »

“La décision de la FIFA de laisser les joueurs en Europe jusqu’au 3 janvier était inattendue. C’était normalement le 27 décembre. 2 jours avant le rassemblent, on nous chamboule tout.”, a fait savoir Djamel Belmadi aujourd’hui.

“Je ne sais pas comment expliquer la décision de la FIFA. C’est aux médias de relayer ce qui a motivé la FIFA. On ne prend pas en considération les préparations des sélections africaines. La CAN est une compétition d’envergure! , a-t-il ajouté.

Il explique que « tous ceux qui ont dressé leur programme préparatoire ont été surpris par cette décision ». Toutefois, il assure qu’il a « du faire avec ».

Alors que son programme se voit chamboulé, Djamel Belmadi, dont l’équipe a été touchée par cette décision, ne souhaite pas s’étaler sur le sujet de la FIFA et le fait Bbien savoir. « Je ne veux pas parler de la FIFA. Si je vide mon cœur des mauvaises choses pourront se passer ».

Pour Belmadi « il faut s’adapter avec les conditions de préparations, c’est le cas de presque toutes les sélections nationales ».

Concernant la série d’invincibilités des Verts, Belbadi indique que c’est du ressort de la FIFA, et qu’il est préoccupé par autre chose. « La série d’invincibilités est une bonne chose pour l’histoire de la sélection nationale, mais c’est la FIFA qui s’occupe de ces statistiques, moi je me concentre sur la suite du travail et sur le développement de l’équipe ».

« Voire le nom de l’Algérie figuré aux côtés de Ceux de l’Italie ou du Brésil concernant un record est une chose honorable », déclare Belmadi qui « les oui-dires » ne l’intéressent pas et ce qui est sur, c’est que « la FIFA a tweeté pour nous féliciter de nos 30 matchs sans défaite ».