CAN 2022 – Algérie : Saifi livre son analyse sur le dernier match

Le match de l’Algérie contre la Sierra Leone ne cesse d’engendrer les débats et de faire la Une des médias. Les hommes de Djamel Belmadi ont présenté une haute performance ainsi qu’un grand jeu d’équipe, cependant, ces derniers n’ont pu inscrire aucun but dans les filets de leurs adversaires.

S’exprimant dans le studio d’analyse de la chaine qatarie beIN Sports, l’ancien international algérien, Rafik Saifi, n’a pas manqué de revenir sur la première rencontre des Fennecs dans la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, qui s’est soldé par un score nul (0-0).

« L’Algérie n’a pas perdu, il est possible de commencer par un match nul. On a deux confrontations ou on peut compenser, et se qualifier pour la prochaine étape. En deuxième mi-temps, les joueurs ont eu beaucoup d’opportunités, » explique-t-il.

» L’Algérie a manqué la touche finale » (Saifi)

En outre, Saifi a poursuivi : « l’Algérie a manqué la touche finale, mais il ne faut pas se précipiter pour juger les joueurs dès le premier match, et je considère ce qui s’est passé comme un match nul. Les joueurs sont apparus meilleurs et ont beaucoup donné en deuxième mi-temps, et personne ne peut les juger dès la première rencontre ».

« Toutes les équipes ont trouvé des difficultés lors de leur première rencontre, et les joueurs connaissent maintenant la pelouse des stades, et l’atmosphère ne sera pas facile en Coupe d’Afrique. Je suis sûr qu’ils corrigeront les erreurs dans les confrontations à venir, » a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Rafik Saifi a conclu : « nous avons eu beaucoup d’occasions en deuxième mi-temps, et le match aurait pu se terminer avec un score de trois buts pour l’équipe nationale. Quand vous voulez gagner et conserver le titre, vous devez rencontrer les grandes sélections du continent ».