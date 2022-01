CAN 2022 – Algérie : « Il ne faut jamais abandonner », lance Belmadi

Soirée cauchemardesque pour l’équipe d’Algérie qui est tombée, ce dimanche soir, à la deuxième journée du groupe E de la CAN 2022, face à la Guinée Équatoriale sur un score de 1-0.

Lors de la conférence de presse d’après-match ; le sélectionneur des verts Djamel Belmadi est revenu sur cette défaite inattendue de l’Algérie qui a, jusqu’à aujourd’hui, été invaincu.

« Ce n’est pas le résultat qu’on était venu chercher. Il s’avère que le sort en a décidé autrement. On accepte. Le monde va s’abattre sur nous. J’en prends largement la responsabilité là-dessus », a lancé le coach Belmadi.

« Un but aurait pu débloquer la situation. Le match devient difficile physiquement, psychologiquement et le doute s’installe (…) Leur corner n’est même pas repris, c’est un ballon qui traine et ils marquent. Que voulez-vous ? On est dans le dur, dans la difficulté », a-t-il ajouté.

Pour Belmadi, rien n’est perdu !

Lors du même point de presse, le coach national s’est exprimé sur la prochaine rencontre prévue jeudi prochain contre la Côte d’Ivoire.

« La prochaine rencontre sera une rencontre difficile. La Côte d’Ivoire est une grosse équipe, mais ça ne sera pas insurmontable. On va préparer la prochaine rencontre, on va retravailler. Je leur (les joueurs, ndlr) ai dit que j’allais m’occuper du reste. Ils doivent juste se concentrer sur le football », a déclaré Djamel Belmadi.

« Il ne faut jamais abandonner. Maintenant, il y a autre chose à aller chercher, et c’est la qualification (…) On n’acceptera pas d’être éliminé de ce tournoi sans tout donner (…) Tant que je ne suis pas mort, il y a de l’espoir ! », a-t-il encore ajouté.