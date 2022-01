CAN 2022 – Algérie : entretien téléphonique entre Tebboune et Amara

L’un des plus prestigieux rendez-vous footballistique a commencé, il s’agit de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022) dans laquelle l’Algérie, la championne en titre, participera pour offrir du show et représenter le pays.

Alors que le premier match de cette compétition a eu lieu, le dimanche 9 janvier, des journalistes algériens se sont rendus à au Cameroun, le pays hôte de cette 33ème édition de la CAN. Ces derniers se sont faits agressés pas loin de l’hôtel dans lequel ils séjournaient. En effet, ils ont été agressé à l’arme blanche par des individus qui leur avaient volé leurs objets, notamment leur argent et leurs sacs qui contiennent leur passeports.

« La Fédération Algérienne de Football, à travers la personne de son président Amara Charaf-Eddine, tient à condamner vigoureusement la lâche agression dont ont fait l’objet trois journalistes algériens à Douala, au Cameroun » lit-on dans le communiqué de la FAF de ce 10 janvier.

L’encouragement du Président

Au vu de cette inquiétante nouvelle annoncée dans un climat de stress avant le premier match de l’équipe nationale, qui aura lieu demain contre la Sierra Leone, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a tenu à prendre des nouvelles de ces journalistes qui représentent la presse algérienne, et ce, à travers un appel téléphonique avec le président de la Fédération Algérienne de Football (FAF), Charaf-Eddine Amara.

Dans le même sillage, le chef de l’Etat n’a pas manqué d’exprimer son soutien et son encouragement à l’occasion de la CAN, souhaitant bonne chance à la sélection nationale.