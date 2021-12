CAN 2022 – Algérie : Belmadi fait appel à un 4e gardien

La Coupe d’Afrique des Nations, ce grand tournoi footballistique continental qui regroupe les meilleures sélections du continent noir, donnera son coup d’envoi bientôt.

À partir du 9 janvier 2022, les équipes africaines qualifiées pour cette compétition, dont la sélection de Djamel Belmadi, commenceront la concurrence dans le but d’obtenir le trophée continental.

À cet effet, le « Ministre du Bonheur » et ses protégés se sont rendus ce lundi 27 décembre à Doha, au Qatar, afin de commencer les entrainements, en prévision de la CAN, mais aussi pour les matchs amicaux prévus le 1er et le 5 janvier 2022, contre respectivement, la Gambie et le Ghana.

Sur ce, l’entraineur de l’équipe nationale a décidé d’appeler Abderrahmane Medjadel en renfort pour pallier au manque des gardiens, notamment que ses coéquipiers Rais M’bolhi et Moustapha Zeghba seront absents lors desdits matchs.

Abderrahmane Medjadel appelé en renfort

En effet, les deux gardiens de but sélectionnés par le coach ne pourront rejoindre la sélection qu’à partir du 3 janvier prochain. Ces derniers se sont retrouvés retenus dans leurs clubs saoudiens, à cause de la décision de la FIFA.

Déçu de la dernière liste de Djamel Belmadi des joueurs sélectionnés pour la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun, le gardien de but participera malgré tout aux entrainements des Fennecs, même s’il ne sera pas passager du voyage final au Cameroun.

Il est à noter que Abderrahmane Medjadel figurait dans la liste des footballeurs de la précédente Coupe arabe au Qatar.

Par ailleurs, il convient également de souligner que le coach et ses jeunes joueurs paraissent déterminés plus que jamais pour remporter le titre continental pour la deuxième fois affilée, et rajoutés la troisième étoile aux maillots des Verts.