CAN 2022 – Algérie : 5 point à retenir des déclarations de Belmadi

C’est depuis la capitale qatarie, Doha, que le sélectionneur national de l’Équipe de football algérienne, Djamel Belmadi, a confirmé aujourd’hui que la sélection nationale est prête à se battre pour garder son titre de Championne d’Afrique, décroché en 2019, contre le Nigeria.

Belmadi a tenu une conférence de presse aujourd’hui, et a répondu à plusieurs questions posées par les journalistes. L’entraineur s’est penché sur plusieurs points qui ont été l’objet de bien de doutes et de préoccupations en Algérie, mais aussi en Afrique et à l’étranger.

CAN, FIFA, Covid, Belaili, et record de l’EN

Cette conférence de presse a permis à Djamel Belmadi d’éclaircir certains points qui maintenaient dans le brouillard les supporters algériens.

Le sélectionneur national, et outre sa mise au point concernant le record d’invincibilité de l’équipe d’Algérie, s’est également penché sur l’avenir de Belaili, sur la dernière décision de la FIFA, ainsi que sur l’impact de la covid-19 sur la sélection algérienne.