CAN 2022. Accusations de tricherie : Samuel Eto’o monte au créneau

Mal organisation, chaos, mauvaises pelouses de stades, manque d’hygiène ou encore tricherie lors des rencontres, le Cameroun, pays organisateur de la Coupe d’Afrique 2021 et qualifié en quarts de finales de la CAN après son succès contre les Comores (2-1), fait l’objet d’une grande polémique.

En effet, les rumeurs et les « accusations » ne cessent de pleuvoir sur le Cameroun, notamment sur Samuel Eto’o, le président de la Fédération camerounaise de football, l’accusant de tricherie lors de ce tournoi footballistique africain.

Les accusations de la mauvaise organisation ainsi que des mauvaises pelouses ont commencé depuis le premier jour de cette compétition africaine. Quant aux accusations de tricherie, elles se sont accentuées notamment depuis l’affaire des gardiens avant le match de huitième de finale réunissant le Cameroun et les Comores.

En fait, le protocole sanitaire de la Covid-19 a été changé à la toute dernière minute, la veille du match, ce qui a empêché les Comoriens d’aligner Ali Ahamada, le gardien de but, redevenu négatif à la Covid-19, et le remplacer par un joueur de champ, Chaker Alhadhur.

» Je souhaite humblement que mon pays soit respecté » (Eto’o)

Face à cet effet, le président de la Fecafoot Samuel Eto’o est monté au créneau et a déclaré au micro de Canal+ Sport Afrique : » je voudrais faire une précision sur les tests, en rappelant aux journalistes qui se lancent dans des explications impossibles, que l’argent choisi pour faire les tests, n’est pas sous le contrôle du Cameroun. C’est à 100% sous le contrôle de la CAF. Les règles du jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition. Je souhaite humblement que mon pays soit respecté « .

« La Tunisie a eu sept cas de tests positifs face au Nigeria et elle ne jouait pas contre le Cameroun. Le Maroc lors de la première journée a aussi été pénalisé et ne jouait pas contre nous. J’ai l’impression que certains d’entre nous ont parfois la mémoire courte. Il n’est pas fair-play d’insinuer des choses, d’accuser le gouvernement camerounais ou de m’accuser « , a-t-il ajouté.

L’ex-attaquant du FC Barcelone a conclu : » j’ai essayé d’être un grand champion, je l’ai été parce que j’ai mérité toutes mes victoires. Je n’ai jamais accepté la tricherie et je ne l’accepterai jamais. J’espère que c’est clair pour tout le monde et que les faux débats, qu’on veut mettre sur le dos du gouvernement camerounais et de sa fédération de football, cesseront « .