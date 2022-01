CAN 2022 : 2 points à retenir des déclarations de Mahrez

Dans le cadre d’une conférence de presse tenue, la matinée de ce lundi 10 janvier, au stade Japoma au Cameroun, le capitaine des Verts Riyad Mahrez, avec son entraineur Djamel Belmadi, ont abordé plusieurs sujets, notamment concernant la rencontre de demain face à la Sierra Leone.

À cet effet, l’ailier droit de la sélection nationale évoque le sujet des nouveaux joueurs intégrés dans l’équipe des Verts lors de cette Coupe d’Afrique, à l’image de Ilyes Chetti, Sofiane Bendebka ou encore Mohamed Amine Tougai.

« Nous exploitons notre expertise pour aider et faciliter l’intégration de nos nouveaux collègues dès que possible, même s’ils sont professionnels et conscients de la façon dont les choses se passent, » fait savoir le capitaine.

« Les nouveaux noms de l’équipe nationale ont confirmé leur éligibilité à être avec nous, et ils doivent s’habituer à l’atmosphère, » ajoute-t-il.

Mahrez évoque les conditions météorologiques difficiles au Cameroun

Par ailleurs, Mahrez a admis que les conditions météorologiques au Cameroun sont difficiles par rapport à ce qui a été le cas pour lui et ses collègues, au Qatar.

« Le climat ici est différent de celui du Qatar, et nous sommes obligés de nous adapter à ces conditions », déclare le gaucher magique.

Il convient également de préciser que le talentueux Fennec de Manchester City, a souligné que chacun est tenu de faire de son mieux afin de surmonter tous les obstacles sur le chemin des Verts, conservant ainsi le titre obtenu, en 2019 en Égypte.