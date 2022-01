CAN 2022 : 10 chaînes TV diffuseront les matchs gratuitement

Le public sportif mondial, notamment africain, attend avec impatience le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun. Prévue initialement en 2021, cette compétition continentale a été reportée en janvier 2022, à cause de la situation alarmante en raison de la propagation dangereuse de la Covid-19.

En effet, plusieurs chaines, à savoir arabe et africaines, ont révélé leur diffusion gratuite des rencontres de la Coupe d’Afrique, afin de permettre aux amoureux du ballon rond du continent, mais aussi du monde entier, de suivre ce tournoi et supporter leur sélection de chez eux.

L’ENTV et 9 autres chaines assurent la diffusion gratuite des matchs

On recense en fait, dix chaines jusqu’à maintenant qui vont assurer à leurs spectateurs la diffusion gratuite des matchs de la CAN 2022, à savoir la Télévision Algérienne (l’ENTV), la chaine ivoirienne RTI 1, la chaine burkinabè RTB TV, la chaine tchadienne Télé Tchad, Fox Sports, Al Nabaa, Eurosport, Arena Sport, les chaines qataries Al Kass et Bein Sport.

Il convient de noter que les matchs de la Coupe d’Afrique débuteront normalement le 9 janvier 2022, dont la finale est programmée pour le dimanche 6 février de l’année en cours.

La sélection algérienne, sous la supervision du coach Djamel Belmadi disputera son premier match du premier tour, le mardi 11 janvier au Stade Japoma contre la Sierra Leone. Par la suite, elle affrontera l’équipe de la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier, pour clôturer le premier tour avec la rencontre contre la Côte d’Ivoire, prévue le jeudi 20 janvier.