CAN 2021 : vers une délocalisation ?

À quelques semaines seulement du coup d’envoi de la compétition footballistique continentale, la Coupe d’Afrique des Nations, les rumeurs ne cessent de se répandre quant au report de cette 33e édition, voire son annulation.

En effet, et malgré le report de cet évènement d’une année en raison de la Covid-19, l’incertitude règne toujours concernant le bon déroulement de la prochaine Coupe d’Afrique, prévue au Cameroun du 9 janvier 2022 au 6 février, en raison de l’incapacité de ce pays d’achever les travaux liés à cet effet, dans les délais.

C’est en fait ce qui vient de confirmer l’ancien footballeur et l’ancien membre de la Confédération africaine de football, le Soudano-égyptien Abdel Moneim Hussein, surnommé « Shatta ».

Dans des déclarations accordées à la chaine égyptienne Al-Hayah TV, « Shatta » a dévoilé au public : » la délégation qui s’est rendue au Cameroun a constaté que le comité d’organisation camerounais manquait de temps pour être prêt le jour J. La FIFA a même ouvert un bureau sur place pour tenter de résoudre les problèmes « .

Une CAN au Qatar, est-elle possible ?

En outre, le Soudano-égyptien n’a pas manqué de fustiger, selon lui, « le manque de considération envers le football africain », où il a clairement déclaré : » personne ne prend le continent africain en considération et le président de la FIFA aurait dû trouver une solution pour éviter que la CAN 2022 ne se joue en même temps que la Coupe du Monde des clubs. C’est un manque de respect pour la CAN et l’Afrique ! »

» Si le Cameroun n’est pas prêt à temps, aucun pays africain ne sera en mesure d’accueillir le tournoi, même s’il est reporté de trois ou quatre mois. Il faudra alors l’annuler « , a fait savoir « Shatta ».

Par ailleurs, l’ancien membre de la Confédération africaine de football n’a pas hésité à répondre à la question concernant une éventuelle délocalisation de la prochaine CAN au Qatar, où il a estimé : » tout est possible. La CAF est sous l’égide de la FIFA et seule la FIFA peut approuver la délocalisation d’un tournoi en dehors de son continent « .