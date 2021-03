CAN 2021 (U17) : Le Maroc lâche l’Afrique

Le Maroc vient de lâcher l’Afrique à quelques du coup d’envoi de la coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans (CAN2021-U17).

En effet, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, ce lundi soir, l’annulation de la CAN 2021-U17 suite à une réunion du comité d’urgence.

Prévue entre le 13 et le 31 mars, la CAN-2021 a été annulé en raison la mesure récemment prise par le Maroc qui a décidé de fermer ses frontières aériennes et terrestres jusqu’au 21 mars pour cause de coronavirus alors que la compétition était prévue depuis plusieurs mois.

Plus de détails à venir.