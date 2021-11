CAN 2021 : Riyad Mahrez plus déterminé que jamais

Le capitaine des Verts Riyad Mahrez a réussi à marquer son nom avec des lettres en or dans l’histoire du football. Les médias, les grands footballeurs, mais aussi les grands entraîneurs ont fait l’éloge de ce Fennec qui ne cesse de briller, et ce, après chaque rencontre footballistique.

Ayant occupé la Une des différents médias, notamment les médias sportifs grâce à sa haute performance face aux grands joueurs du club Parisien, le Paris Saint-Germain, l’allier droit algérien a été l’invité de la chaine française Canal +, ce samedi 27 novembre.

Mahrez déterminé à remporter le titre du tournoi continental

Lors d’un entretien accordé à ladite chaine, l’international algérien et la star de Manchester City, a saisi l’occasion afin d’envoyer un message fort au peuple algérien, tout en le promettant de faire son possible lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun et conserver le titre remporté en 2019 en Égypte.

Ce dernier n’a pas caché que ses coéquipiers sont bien conscients des difficultés qu’ils rencontreront lors du grand tournoi continental.

» La prochaine Coupe d’Afrique sera difficile, car toutes les équipes nous connaissent et attendent que nous nous gagnions « , a déclaré le natif de Sarcelles, avant d’ajouter : » je voudrais dire aux Algériens que nous jouerons la prochaine Coupe d’Afrique comme nous l’avons fait en Égypte. Pour le peuple, le pays et pour le titre « .

» Je suis fier de jouer pour mon pays » (Mahrez)

Dans le même sillage, Mahrez a souligné qu’il est très fier de jouer pour son pays, où il a révélé à cet égard : » je sais que les Algériens m’aiment beaucoup et je les partage le même sentiment. L’Algérie est un pays très spécial et je suis fier de jouer pour mon pays « .

D’autre part, le Fennec a confirmé qu’il souhaite remporter tous les titres de cette saison avec son club anglais Manchester City et sa sélection nationale, commençant par la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun et le titre de Premier League anglaise et celui de Ligue des champions.

» Je veux remporter tous les titres, à savoir la Coupe d’Afrique des Nations, la Premier League anglaise et la Ligue des Champions « , a affirmé Riyad Mahrez.