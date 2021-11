CAN 2021 : la CAF s’inquiète, le Cameroun s’accroche

Dernièrement, beaucoup de rumeurs se sont diffusées à propos du report de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun.

En effet, le pays qui est censé organiser ce tournoi continental ne semble pas prêt. Le scénario produit en 2019 risque de se répéter ce janvier 2022, lorsque le Cameroun a renoncé, à la dernière minute, d’accueillir cet important évènement footballistique africain. A l’époque, la Confédération africaine de football a désigné alors l’Egypte à cet effet.

Aujourd’hui, ces rumeurs refont surfaces. La Confédération africaine de football (CAF) a confirmé que le Cameroun n’est pas en mesure d’organiser la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Dans un communiqué rendu public, la CAF a exprimé sa vive inquiétude quant à la capacité du Cameroun à accueillir la CAN en janvier prochain, où cette dernière n’a pas exclu le transfert de la compétition du Cameroun au Qatar.

Dans le même contexte, la même source a indiqué également que le Stade Olympique, qui accueillera l’ouverture de ladite compétition, n’a pas encore été équipé.

Le Cameroun répond à la CAF

De son côté, le Cameroun n’a pas manqué à répondre aux rumeurs diffusées à son encontre, l’accusant de ne pas être prêt afin d’accueillir le grand évènement footballistique du continent, la Coupe d’Afrique des Nations.

La réponse du pays a été faite par un groupe de photographes, qui ont expliqué, via des photos du Stade Olympique, l’état de sa préparation, de ses structures et de la pelouse de certains autres stades qui vont être la scène des matchs du tournoi. Ces photos montrent clairement que ledit Stade est en mesure d’accueillir les rencontre officielles de la CAN.

Par ailleurs, il est également utile de rappeler que la compétition de la Coupe d’Afrique des Nations a été remportée, dans sa dernière édition en 2019 en Egypte, par l’équipe nationale algérienne, qui garde toujours une sacrée série d’invincibilité, qui compte jusqu’à présent 33 matchs invaincus.