CAN 2021 : la CAF dévoile son plan pour lutter contre la Covid-19

Quelques semaines seulement nous séparent du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun à partir du 09 janvier jusqu’au 6 février 2022.

À cet effet, la Confédération africaine du football (CAF), et le pays organisateur de ce tournoi, ont souligné l’importance de la collaboration entre ces deux parties afin de garantir le bon déroulement de la compétition, notamment en marge de la propagation dangereuse du variant Omicron.

Dans ce contexte, le président de la CAF, Patrice Motsepe a effectué une visite de travail et d’inspection à Yaoundé, la capitale camerounaise, où il a été reçu ce mardi 21 décembre par le Président de la République du Cameroun, Paul Biya.

» Au cours de cette rencontre fructueuse, le Dr Motsepe a souligné l’importance de la collaboration entre le Gouvernement du Cameroun et la CAF dans la mise en œuvre des meilleures pratiques contre la Covid-19. Notamment dans tous les stades, terrains d’entraînement, hôtels et zones où les joueurs, officiels de matchs, spectateurs et visiteurs seront présents lors de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021 « , lit-on dans un communiqué publié par la CAF.

La CAF souligne des mesures pour accéder aux stades

Selon la même source, un accord a été conclu entre le Gouvernement du Cameroun, la FECAFOOT et la CAF, portant sur les mesures de prévention contre la pandémie de la Covid-19, lors de la prochaine CAN.

Lesdites mesures portent sur la vaccination complète des supporters et leur présentation d’un résultat de test PCR négatif datant de moins de 72 heures ou un résultat de test d’antigène négatif datant de moins de 24 heures, et ce, avant d’accéder aux tribunes des stades.

» Les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests de dépistage sur tous les sites de compétition au Cameroun « , a fait savoir la même source, ajoutant : » De plus, dans le but d’assurer l’équité et la neutralité ainsi que la confiance de toutes les parties, la CAF utilisera un organisme de test mondialement respecté et indépendant, UNILAB pour tester les joueurs des équipes nationales et leurs délégations « .

Par ailleurs, le communiqué de la CAF a affirmé que des progrès significatifs ont été réalisés au cours des derniers mois au Cameroun avec la construction d’infrastructures sportives de classe mondiale et d’autres installations pour l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies.