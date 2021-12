CAN 2021 et Mondial 2022 : Atal et Boudaoui veulent se démarquer

Le grand tournoi footballistique du continent africain approche ! Quelques petites semaines et le coup d’envoi sera donné. Djamel Belmadi et ses hommes s’apprêtent désormais à concurrencer des grandes sélections, afin de pouvoir préserver le titre de 2019 obtenu en Égypte, et revenir en Algérie avec la troisième étoile.

Les stars de l’équipe nationale Youcef Atal et Hichem Boudaoui, évoluant dans le club français de Nice, sont apparus récemment dans une interview accordée à la chaine sportive Bein Sport, durant laquelle ils parlaient des chances des Fennecs de préserver leur titre lors de la prochaine CAN au Cameroun et de se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

En effet, le duo des Verts a exprimé son désir de remporter le billet de la qualification pour le prochain mondial, déclarant qu’ils feront tout leur possible pour gagner les deux matchs barrages afin de réaliser le rêve de participer à l’événement sportif le plus important de l’année prochaine.

» Nous sommes très motivés » (Atal)

De son côté, Youcef Atal n’a pas manqué a exprimé sa volonté de se qualifier avec l’Algérie pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, en lançant : « qui ne veut pas jouer la Coupe du Monde ? Nous sommes très motivés, il ne reste que deux matchs pour nous qualifier, l’un en dehors du terrain et l’autre à domicile. Nous allons bien nous préparer pour pouvoir nous qualifier, nous devons aller à la Coupe du Monde. »

Par ailleurs, et évoquant le sujet de la participation de l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, Boudaoui a déclaré : « nous avons gagné la dernière édition de la CAN, et cela fait de nous l’un des principaux candidats pour remporter la prochaine édition. Nous devons offrir le même niveau qu’en 2019. Les concurrents vont essayer de rendre les choses compliquées et difficiles pour nous, mais nous ferons de notre mieux. »