CAN 2021 : Djellit livre son pronostic sur le onze de Belmadi

Prévue du 9 janvier au 6 février de l’année prochaine au Cameroun, Djamel Belmadi et ses hommes se préparent sérieusement et dès maintenant, pour la Coupe d’Afrique des Nations.

En effet, les Fennecs s’apprêtent à participer au prochain tournoi footballistique continental en toute motivation et détermination. Ces derniers espèrent revenir en Algérie avec la troisième étoile et le trophée de cette compétition, comme ce fut le cas en 2019 en Égypte.

Lors d’une interview accordée à la chaine Canal+ Sport, le défenseur de l’équipe nationale, Ramy Bensebaini, a révélé le point qui fait la force de la sélection de Belmadi.

» Ce qui fait notre force, c’est qu’on est vraiment comme une famille, on est très unis. On s’entend tous super bien et on est solidaire « , a souligné le natif de Constantine.

Étant présent sur le même plateau, le journaliste sportif Nabil Djellit a été à son tour, interrogé sur les principaux changements prévus lors de la prochaine CAN.

» Djamel Belmadi ne fait pas trop de changement » (Djellit)

» On va dire qu’il y aura un grand changement au niveau du milieu de terrain, notamment avec la blessure de Adlène Guedioura, qui est un élément important dans la sélection de Belmadi. On a cependant le jeune Ramiz Zerrouki pour le remplacer « , a fait savoir Djellit.

» Le titulaire s’il serait présent et pas blessé, c’est Youcef Atal, qui pourrait être là. Ensuite, c’est du classique avec Sofiane Feghouli, Ismael Bennacer, Riyad Mahrez et Youcef Belaili, le joueur qui a été fantastique lors de la Coupe Arabe. Ainsi, Belmadi aura le choix entre Baghdad Bounedjah, titulaire lors de la dernière CAN, et Islam Slimani, actuellement meilleur buteur dans l’histoire de l’Algérie « , ajoute-t-il.

Ledit journaliste a également évoqué le sujet du talentueux joueur, qui a impressionné l’opinion sportive lors de la Coupe Arabe, Houcine Benayada : » Benayada était très intéressant lors de ses matchs joués à la Coupe Arabe 2021 au Qatar « .

Nabil Djellit a également rappelé, par ailleurs, que le sélectionneur Djamel Belmadi ne fait pas trop de changements, et ce, malgré le choix multiple qu’il en possède.