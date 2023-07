Campus France publie une nouvelle note pour les étudiants algériens

Les étudiants algériens désireux de poursuivre leurs études en France sont dans l’obligation de passer par campus France pour accomplir les différentes procédures et les démarches nécessaires. Et ce, avant de pouvoir mettre les pieds et étudier dans ce pays.

Dans ce sillage, Campus France Algérie revient dans un nouveau communiqué, à l’adresse des étudiants algériens désireux de poursuivre leurs cursus en France, et ayant obtenu un « accord papier » pour une inscription dans un établissement français pour l’année 2023/2024.

Inscription dans un établissement non connecté 2023/2024 : Campus France publie un nouveau communiqué

En effet, Campus France s’adresse aux étudiants algériens ayant obtenu un accord papier pour une inscription à un établissement français, notamment, pour l’année 2023/2024. Ces derniers sont appelés à suivre la procédure « je suis accepté », lit-on dans la note de cet organisme.

Par ailleurs, Campus France précise que le délai nécessaire pour le traitement de ces dossiers par l’organisme et le consulat s’élève, au moins, à 45 jours avant le début des cours dans l’établissement français en question. Il convient de rappeler que les établissements disposant d’un accès à la plateforme « étudier en France » sont des établissements connectés. Et dont la liste est disponible par ici.

Inscription à un établissement non connecté : voici les étapes à suivre

En outre, dans son communiqué, Campus France dévoile les étapes à suivre pour une inscription à un établissement non connecté et obtenir un accord papier. Et ce, à commencer par :

Contacter l’établissement en question et faire une pré-inscription ;

Vérification des critères de recevabilité ;

Remplir la charte des candidats aux Études France – Campus France Algérie – pour l’année 2022/2023 ;

Créer un compte étude en France et remplir la partie » je suis inscrit ». Cette étape permet de finaliser la procédure afin de demander son visa ;

L’établissement non connecté, choisi par le candidat, envoie sa réponse directement à l’adresse postale du candidat. Une acceptation qui sera par la suite enregistrée dans l’espace personnel du candidat.

En revanche, Campus France rappelle que, dans le cas d’un établissement connecté, le candidat est dans l’obligation d’effectuer une demande de pré-inscription. Et ce, à partir du 1er octobre 2023, via « Études en France », notamment pour préparer la nouvelle rentrée 2024/2025.

| À LIRE AUSSI :

>> Top 20 des métiers facilitant l’obtention des visas Schengen pour les travailleurs étrangers

>> Bourses Jean Senac pour les doctorants algériens : l’IFA relance les inscriptions