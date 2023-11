Campus France publie une nouvelle note pour les étudiants algériens

Campus France a fait une nouvelle annonce concernant la procédure d’enregistrement à la nouvelle compagne étude en France. Pour rappel, cette procédure qui permet aux étudiants algériens de poursuivre leur parcours universitaire a commencé le mois d’octobre dernier.

En effet, dans un nouveau communiqué, publié sur son site officiel, Campus France a fait un rappel des dates limites pour soumettre les candidatures.

Compagne études en France 2024 : voici les dates limites pour soumettre les candidatures

Dans son communiqué, Campus France rappelle que le paiement en ligne des frais de la procédure se fait dans la limite des 48 qui suivent le dépôt du dossier de candidature. Par ailleurs, les étudiants qui souhaitent s’inscrire en première année de licence L1 dans une université publique française ou faire une inscription en école d’architecture en vue d’obtenir le Diplôme d’État d’Architecte en France, doivent envoyer leurs candidatures avant le 10 décembre 2023.

Par ailleurs, pour des inscriptions hors DAP, notamment en Licence 2, Licence 3 dans une université publique, en Licence Professionnelle, en Master, en BUT, en écoles de commerce et d’ingénieur, la date limite pour le dépôt des dossiers est fixée pour le 17 décembre 2023.

Campus France invite les étudiants algériens à ne pas attendre la date limite pour l’envoi de leurs dossiers. Par ailleurs, dans le cas d’une candidature renvoyée pour correction, le premier paiement des frais étant déjà validé, le candidat n’a pas besoin d’effectuer un second paiement. En revanche, dans le cas d’un second paiement, aucun remboursement n’est possible.

Quelles sont les étapes à suivre pour valider son choix ?

Campus France a aussi détaillé, dans son communiqué, les étapes à suivre pour valider son choix définitif. En effet, il rappelle, qu’après l’entretien, le candidat est appelé à consulter régulièrement son compte pour découvrir les réponses des établissements choisis.

La validation du choix définitif doit se faire avant la date limite du 15 mai 2024. La prochaine étape de la procédure campus France consiste en l’authentification des documents pour finaliser ce processus. Par ailleurs, une fois le message de fin de procédure études en France reçu, le candidat doit immédiatement déposer sa demande de visa étudiant.

Dans le cas d’un refus de visa après validation d’une formation connectée en rentrée décalée, il est possible de modifier son choix définitif en cas d’obtention d’une admission électronique d’un autre établissement choisi dans le panier de formation. En revanche, dans le cas d’une formation non connectée en rentrée décalée, il est possible de suivre la procédure de candidature aux établissements connectés en respectant les dates limites de soumission.

