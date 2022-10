Campus France lance une bourse d’excellence pour les Algériens

Afin de trouver les moyens nécessaires pour poursuivre leurs études à l’étranger, de nombreux Algériens font appel à des bourses d’études. Parmi ces dernières, la bourse Eiffel développée par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Cette dernière est un programme qui vise à attirer les meilleurs étudiants étrangers, dont les Algériens, dans des formations diplômantes en master, mais aussi en doctorat. L’appel à candidature à cette bourse a été déjà lancée par Campus France, et durera jusqu’au 10 janvier 2023. Les résultats seront annoncés pendant la semaine du 3 avril 2023.

Par ailleurs, la bourse Eiffel finance entièrement le séjour du candidat pour les périodes qui se déroulent à l’intérieur du territoire français. Elle est attribuée pour une durée de 12 mois pour une inscription en 2ᵉ année master, 24 mois en 1ʳᵉ année master et de 36 mois pour préparer un diplôme d’ingénieur. En ce qui concerne le doctorat, la bourse Eiffel est attribuée pour une période de 18 mois pour une inscription en 1ʳᵉ année de thèse.

Quels sont les domaines d’études concernés par la Bourse Eiffel ?

La bourse Eiffel couvre sept domaines d’études différents divisés en deux champs disciplinaires. Notamment, les sciences et techniques :

Science de l’ingénierie ;

Mathématiques et numériques ;

Transition écologique ;

Et Biologie et santé.

Mais aussi les sciences humaines et sociales :

Économie et Gestion ;

Droit et Sciences politiques ;

Histoire, Langues et civilisation française.

Par ailleurs, la Bourse Eiffel offre une allocation mensuelle de 1181 euros pour les étudiants en master, et de 1700 euros pour ceux en doctorat. De plus, un ensemble d’avantages seront attribués aux boursiers Eiffel. Notamment, la prise en charge du transport national et international, la recherche du logement, une assurance, des activités culturelles…

Comment candidater à la bourse Eiffel ?

Campus France précise que ce programme est réservé pour les étudiants de nationalité étrangère, dont les Algériens. Elle concerne les étudiants qui peuvent intégrer une formation sanctionnée par diplôme de master. Mais aussi les étudiants qui débutent une 1ʳᵉ année en doctorat.

Les lauréats à cette bourse seront sélectionnés par des experts désignés par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ces derniers sont des enseignants chercheurs disposant d’une expérience dans le volet doctorat. Ces experts vont sélectionner les candidats retenus sur la base d’une grille d’évaluation.

Cependant, pour répondre être sélectionné, il convient d’abord d’envoyer sa candidature. Pour s’y faire, le candidat doit contacter l’espace campus France de son pays. Puis sélectionner l’établissement d’enseignement supérieur qui correspond à sa candidature. Cet établissement se chargera de déposer, en ligne, cette candidature.