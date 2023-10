Campus France lance le programme DFMS/DFMSA pour les médecins algériens

Bonne nouvelle pour les ressortissants algériens désireux de perfectionner leurs cursus en France. Campus France vient d’annoncer le lancement du programme DFMS/DFMSA. Ce dispositif permet, chaque année, à des médecins ou des pharmaciens étrangers, dont les Algériens, titulaire d’un diplôme leur permettant d’exercer le métier dans leur pays de résidence, de suivre un cursus de spécialisation en France.

Les personnes intéressées par un diplôme de formation de médecine spécialisée DFMS. Ou diplôme de formation médicale approfondie DFMSA, sont appelées à soumettre leurs candidatures avant le 12 décembre 2023.

Dispositif DFMS/DFMSA : quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Selon le communiqué de Campus France, publié sur son site officiel, les candidats intéressés par ce nouveau programme; doivent remplir un certain nombre de critères d’éligibilité, à savoir :

Suivre une formation médicale ou pharmaceutique spécialisée. Et ayant au moins encore de semestre à effectuer, depuis le 1ᵉʳ novembre 2022;

Avoir un diplôme dans ces disciplines permettant l’exercice de leur métier dans leur pays d’origine ou leur pays de résidence ;

Les candidats ayant suivi un cursus totalement en français, sont appelés à présenter un justificatif dans ce sens. Les autres devront fournir une attestation de niveau B2 au TCF, TEF et DELF.

Programme DFMS/DFMSA de Campus France : comment se fait la sélection des candidats ?

Par ailleurs, pour pouvoir ses formations, les candidats sont appelés à envoyer leurs candidatures en ligne à l’adresse : med-dossier1-2024-2025@unistra.fr. Les pièces composantes du dossier de candidature sont disponibles sur le site de Campus France (cliquer ici).

Une fois le dossier envoyé, et avant du 15 janvier 2024, ces médecins devront créer leur compte sur le site Étude en France et renseigner leurs informations et coordonnées. Par ailleurs, les candidats déclarés recevables doivent s’adresser aux universités auxquelles ils postulent pour compléter leurs dossiers. Et ce, avant le 15 avril 2024. Une fois la procédure des inscriptions achevée. Les candidats retenus prendront leurs fonctions au sein des établissements hospitaliers français le premier novembre 2024.

