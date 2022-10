Campus France : de nouvelles conditions pour les étudiants algériens

Pour la nouvelle rentrée universitaire, la France a enregistré une augmentation record du nombre des étudiants étrangers. En effet, pour la première fois, un taux de 8%. Parmi ses étudiants, on compte 31 032 étudiants algériens en France.

Pour arriver à étudier dans ce pays, les étudiants algériens doivent d’abord passer par Campus France. Ce dernier est un organisme qui a pour but de booster le système d’enseignement français. Dans ce même sillage, Campus France a déjà ouvert les portes des candidatures, et ce le premier octobre dernier.

Cependant, pour la nouvelle compagne 2022/2023, cet organisme a adopté de nouvelles conditions.

Campus France Algérie adopte de nouvelles conditions pour la compagne 2022 / 2023

En effet, Campus France Algérie a fait part de nouveaux critères permettant à la candidature d’un étudiant algérien d’être acceptée. Pour commencer, le candidat n,’a droit qu’à une seule régression tolérée pour son cursus universitaire. En effet, si l’étudiant a refait une année universitaire plus d’une fois, son dossier ne sera pas accepté.

Par ailleurs, si l’étudiant en question est en première année master, ce dernier pourra postuler en L3, M1 et M2 au maximum, indique l’organisme sur son site officiel. De plus, il est exigé pour le candidat d’avoir un niveau de français minimum de B1.

En revanche, pour ceux qui souhaitent postuler pour la DAP, une moyenne minimum de 12 /20 est exigée au Baccalauréat, ainsi qu’aux trois années du Lycée. Et ce, sans redoublement. Pour mettre toutes les chances de son côté, le candidat doit soumettre son dossier dans les délais impartis. Soit le 4 décembre 2022, pour les étudiants de l’école d’architecture et de première année licence. Et le 18 décembre 2022, pour ceux du master.

Campus France Algérie précise également que la date limite des entretiens est fixée pour le 9 février prochain. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais de gestions, ces derniers ne sont pas remboursables, indique l’organisme sur son site officiel.