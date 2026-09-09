Études en France 2026-2027 : les candidatures ouvrent bientôt, voici le calendrier complet

C’est officiel : si vous rêvez d’intégrer une université française, les candidatures pour la prochaine campagne « Études en France » ouvrent dès le 1er octobre. Dates clés, démarches et échéances à ne pas manquer : découvrez tout ce qu’il faut savoir pour réussir votre projet de mobilité.

Top départ pour la mobilité étudiante : Campus France Algérie a publié les dates de la nouvelle campagne « Études en France », dont le coup d’envoi sera donné le 1er octobre 2026.

En vue de la rentrée 2027, la nouvelle session « Études en France » est lancée. Campus France Algérie vient de publier le calendrier officiel des candidatures. Découvrez toutes les échéances indispensables pour concrétiser votre projet d’études à l’étranger.

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Préparez vos dossiers : la campagne Études en France démarre bientôt

À l’approche de la nouvelle session, l’organisme a précisé les modalités à venir dans une récente publication : « La campagne Études en France 2026 s’approche. Ouverture des candidatures, date limite, entretiens… Retrouvez dans ce calendrier toutes les principales échéances à retenir pour votre candidature ».

Les candidatures ouvriront jeudi 1er octobre 2026. Concernant les formations hors DAP — incluant les L2, L3, Masters et grandes écoles (ingénieurs et commerce) —, la date limite est fixée au 30 novembre.

Autre échéance majeure : pour intégrer une Licence 1, une formation en DAP ou une école d’architecture, vous aurez jusqu’au 15 décembre 2026 pour transmettre votre dossier.

De l’entretien à la réponse des établissements… Voici le calendrier complet

Prochaine étape : l’évaluation ! Une fois votre dossier soumis, gardez un œil sur la suite du calendrier. Campus France Algérie fixe la date limite de passation des entretiens au 15 mars 2027.

La phase suivante repose sur l’évaluation des dossiers par les universités et écoles partenaires. Les établissements d’enseignement supérieur disposeront jusqu’au 30 avril 2027 pour trancher et transmettre leurs décisions (admissions, refus ou listes d’attente) aux candidats sur la plateforme. Une période cruciale qui permettra aux étudiants de connaître les suites données à leurs voeux.

Une fois les réponses des universités centralisées, la main repasse aux candidats. Si vous bénéficiez de plusieurs avis favorables, il vous faudra trancher et sélectionner définitivement la formation que vous souhaitez intégrer. Cette étape ultime est décisive : vous aurez jusqu’au 31 mai 2027 pour valider votre choix final sur la plateforme et ainsi engager la suite de vos démarches (notamment la demande de visa d’études).

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