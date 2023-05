Campus France Alger annonce une nouvelle procédure pour la demande de visa d’études

Cette période de l’année constitue une étape charnière pour les nombreux étudiants algériens qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Si certains attendent les réponses des universités à la suite des démarches qu’ils ont effectuées l’année dernière ; d’autres, en revanche, entament les procédures d’inscription pour l’année qui vient.

À ce propos, CAMPUS FRANCE ALGÉRIE a publié ce soir (8/5/2023), une annonce importante pour les candidats qui relèvent de l’espace Campus France Alger et du Consulat général de France à Alger. Il s’agit d’une « nouvelle procédure » qui va faciliter la demande de visa long séjour pour études (VLSE), comme l’indique le communiqué de l’organisme.

VFS GLOBAL fixera les rendez-vous de dépôt de visa de manière automatique et sans délai

Dans une vidéo publiée sur les comptes Twitter et Facebook de Campus France Algérie, le Consul général adjoint à Alger, Matthieu Piment souligne d’abord que : « La campagne étudiante est un événement important pour le Consulat général de France à Alger. »

Ensuite, il explique que « pour faciliter les démarches de ce public prioritaire, les services consulaires vont mettre en place cette année (2023, NDLR) une nouvelle procédure qui consistera à faciliter le dépôt des demandes de visas de long séjour que sollicitent les étudiants algériens. »

Quelle est donc la nature de cette nouvelle procédure ? Campus France fait savoir dans son communiqué que « quelques jours après la réception du message de fin de procédure, le centre VFS Global d’Alger adressera au candidat — automatiquement — un rendez-vous de dépôt de demande de visa ».

Pour sa part, Matthieu Piment indique que, pour l’année 2023, le prestataire VFS Global communiquera de manière automatique et sans délai un créneau de rendez-vous pour le dépôt de demandes de visas de long séjour des étudiants algériens. » Un rendez-vous « fixe et sans report possible », précise-t-il.

Toutefois, poursuit M. Piment, si un étudiant n’est pas en mesure d’honorer le rendez-vous qu’on lui a proposé, « il pourra, de manière classique, prendre un (autre) rendez-vous sur la plateforme dédiée ».

📣 Nouvelle procédure pour la demande de #visa long séjour pour études #VLSE concernant les étudiants relevant de l’espace Campus France #Alger et du Consulat Général de France à #Alger 👉 Détails disponibles sur notre site web : https://t.co/uhmdWPnHKz pic.twitter.com/kmqeES7Wzi — Campus France Algérie (@CampusFrance_DZ) May 8, 2023

Afin d’anticiper la préparation de leurs dossiers consulaires, Campus France invite les étudiants à vérifier régulièrement la boîte mail qu’ils avaient indiquée dans leurs dossiers Études en France.

Avant de finir, rappelons encore une fois que « ces dispositions concernent exclusivement les étudiants relevant de l’espace Campus France et du Consulat général de France à Alger ».