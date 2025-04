Camps d’été 2025 pour les jeunes : L’Algérie lance des inscriptions 100% numériques

Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, a officiellement lancé ce samedi les inscriptions pour les camps d’été 2025. L’innovation majeure cette année réside dans la dématérialisation complète du processus d’inscription via une plateforme numérique dédiée, développée par le ministère. Cette transformation digitale marque alors un tournant dans la gestion administrative des camps et témoigne de la volonté gouvernementale de moderniser les services publics destinés à la jeunesse. La plateforme permettra d’accueillir les demandes tant des résidents en Algérie que de la diaspora algérienne. Le programme 2025 ambitionne d’accueillir 32 000 enfants, dont une proportion significative issue de la communauté algérienne résidant à l’étranger. M. Hidaoui a souligné que cette centralisation numérique garantira « une transparence totale dans l’attribution des places » et « une répartition équitable des opportunités » sur l’ensemble du territoire. « Notre objectif est d’optimiser l’organisation et la gestion des centres de loisirs tout en facilitant l’accès à ces services pour tous les citoyens, où qu’ils se trouvent », a alors précisé le ministre lors de la cérémonie de lancement. Un projet pédagogique axé sur la citoyenneté et les valeurs nationales Au-delà de l’aspect récréatif, l’édition 2025 des camps d’été s’articule autour d’un projet pédagogique clairement défini. « Nous avons conçu une approche moderne et unifiée qui place l’éducation citoyenne au cœur du dispositif », a expliqué M. Hidaoui. Les activités programmées mettront alors particulièrement l’accent sur la citoyenneté active, la solidarité collective et le renforcement de l’identité nationale. Ces valeurs fondamentales visent donc à développer chez les jeunes participants un sens aigu de la responsabilité sociale et un attachement profond aux valeurs républicaines. Ainsi, cette initiative s’inscrit donc dans une vision plus large du gouvernement algérien pour sa jeunesse. Les camps d’été constituent désormais un véritable laboratoire d’innovation sociale où se conjuguent loisirs, apprentissage et engagement citoyen. Ces espaces de vie collective représentent une opportunité unique pour renforcer la cohésion nationale tout en offrant aux jeunes Algériens des compétences essentielles pour leur développement personnel. La modernisation du processus d’inscription n’est que la première étape d’une refonte plus profonde qui devrait, selon le ministère, transformer durablement le paysage des activités jeunesse dans le pays. Comment s’inscrire ? La procédure d’enregistrement expliquée

Dans le cadre de la préparation de la campagne 2025 des centres de vacances et de loisirs pour jeunes, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé, le 1er mars, une plateforme numérique dédiée aux inscriptions. Cette initiative vise à moderniser le processus de sélection des directeurs et gestionnaires de centres, tout en garantissant un suivi rigoureux et transparent des dossiers.

La procédure est entièrement dématérialisée et accessible en cliquant ici.

Deux cas de figure sont prévus :

Pour les anciens inscrits , il suffit de saisir leur numéro d’identification nationale afin de vérifier leur enregistrement antérieur. Si la plateforme confirme leur présence dans la base de données, ils devront uniquement mettre à jour leurs certificats médicaux, attestant de leur aptitude à participer à la campagne 2025.

, il suffit de saisir leur numéro d’identification nationale afin de vérifier leur enregistrement antérieur. Si la plateforme confirme leur présence dans la base de données, ils devront uniquement mettre à jour leurs certificats médicaux, attestant de leur aptitude à participer à la campagne 2025. Les nouveaux candidats sont automatiquement redirigés vers un formulaire d’inscription complet. Ils devront renseigner leurs informations personnelles, téléverser les pièces justificatives nécessaires, et fournir les documents médicaux requis. Une fois la demande soumise, elle sera examinée par les services compétents pour validation.

Centres de vacances : un cadre structuré et éducatif pour les enfants

Encadrés par le décret exécutif n°12-117 du 11 mars 2012, les centres de vacances pour jeunes sont conçus pour offrir un environnement à la fois sûr, éducatif et épanouissant. Les enfants sont accueillis selon des tranches d’âge bien définies : de 6 à 9 ans, de 10 à 14 ans, et exceptionnellement dans des groupes mixtes sous autorisation du ministère. Cette organisation garantit des activités adaptées à chaque phase de développement.

Le programme quotidien alterne entre activités pédagogiques, jeux collectifs, ateliers manuels, et animations culturelles comme le théâtre ou la musique. Chaque moment de la journée est structuré : du réveil à la veillée, en passant par les repas, les sorties et les temps calmes. Le soir, les enfants participent à des veillées artistiques conçues par leurs soins, renforçant leur autonomie et leur créativité.

L’encadrement repose sur une équipe qualifiée : directeurs formés, gestionnaires logistiques, cuisiniers diplômés, et surtout animateurs spécialisés en éducation socio-culturelle, chacun responsable d’un petit groupe d’enfants. L’alimentation est préparée sous supervision médicale, avec des repas équilibrés et conformes aux normes sanitaires.

Au-delà des loisirs, ces centres sont de véritables espaces de rencontre et de citoyenneté, favorisant les échanges entre enfants venus de différentes régions du pays. Chaque vendredi, les familles peuvent rendre visite à leurs enfants et partager un moment convivial au sein du centre.