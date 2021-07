Camper arrive en Algérie !

Fondée en 1975 sur l’île de Majorque, la marque Camper vient de débarquer en Algérie. En effet c’est au niveau du rez-de-chaussée du Garden City Mall à Alger que la marque espagnole a décidé d’ouvrir ses portes aux clients Algériens.

Forte d’un riche héritage familial dans la fabrication de chaussures, aujourd’hui c’est une équipe de jeunes créatifs qui travaillent aux côtés d’artisans pour créer environ 500 modèles chaque saison.

Afin de nous donner plus de détail, le représentant de la marque en Algérie Mr R.SARI a répondu à nos questions :

Pourquoi Camper en Algérie ?

« Le client algérien est un client très exigeant, avec Camper nous avons voulu lui offrir la possibilité d’avoir accès à une marque haut de gamme. En effet Camper est réputée dans le monde pour son style contemporain, le confort ainsi que l’excellente qualité de ses produits, »

Quel est votre principal objectif ?

« Notre objectif premier est d’offrir aux Algériens des chaussures d’excellentes qualités à des prix nettement inférieurs que s’ils devaient voyager et acheter ces mêmes produits à l’étranger. »

Quel est votre principal challenge ?

« Notre principal challenge est de gagner la confiance des Algériens qui ne connaissent pas encore la marque, car ceux qui la connaissent déjà sont tous unanimes sur le confort la qualité et la durabilité des produits. »

Combien de magasin compte la marque dans le monde ?

Camper est convaincu que chacun de ses magasins doit avoir sa propre personnalité qui insuffle à son identité de base de nouvelles perspectives. Du premier magasin à Barcelone en 1981 à plus de 400 magasins aujourd’hui dans plus de 40 pays, chacun de nos points de vente offre un environnement attractif et chaleureux.

Votre premier magasin se trouve au Garden City Mall à Alger mais encore ?

« Nous avons choisi Alger comme premier point de chute avant de nous élargir à d’autres wilayas du pays, nous assurons déjà la livraison à domicile sur les 58 wilayas du pays, ainsi qu’une plateforme e-commerce qui sera disponible dans les prochains mois »

Comment faire pour vous trouver ?

« Nous sommes au niveau du rez-de-chaussée de Garden City Mall à Alger, nous sommes aussi joignables au 0770 022 717 ou directement sur la page Facebook @Camper »