Campagne Yalla Green : Reboiser la planète, un arbre à la fois

Convaincu que la durabilité environnementale est la clé d’un avenir meilleur pour tous, LG a pris des mesures importantes pour soutenir les initiatives vertes dans le monde entier. Au Moyen-Orient, LG Saudi Arabia a soutenu la promesse de l’entreprise de préserver l’environnement en lançant son projet RSE de plantation d’arbres en association avec la campagne « Yalla Green » au début de cette année, dans le but de promouvoir l’efficacité énergétique et de contribuer à des lendemains plus verts.

Signifiant » allons ensemble » en arabe, la campagne Yalla Green attire l’attention sur l’efficacité énergétique efficace en introduisant une gamme de solutions d’air vert labellisées SEER. Conformément aux objectifs de Vision 2030 du gouvernement saoudien, la disponibilité des produits de climatisation économes en énergie de LG souligne sa mission inébranlable de préservation des ressources naturelles et de réduction des émissions de carbone.

Avec Shaker, distributeur local de marques internationales d’électroménager et partenaire de l’entreprise dans l’usine de production de climatiseurs à Riyad, LG Saudi Arabia a lancé son initiative de plantation d’arbres, qui vise à rapprocher l’Arabie saoudite de ses ambitieux objectifs environnementaux. Comme le souligne la Saudi Green Initiative (SGI), le pays vise à planter plus de 650 millions d’arbres localement d’ici 2030, en encourageant la sensibilisation à l’environnement, en promouvant la conservation de l’énergie et en créant un environnement plus vert et plus durable.

Les événements de plantation de l’entreprise ont été bien accueillis par les employés et les bénévoles de LG, qui ont participé en grand nombre. L’initiative ne soutient pas seulement le développement de la communauté, elle éduque également les clients sur les meilleures pratiques en matière d’économie d’énergie. L’engagement de l’entreprise à réaliser des actions, petites et grandes, en faveur de la durabilité trouve un écho en Arabie saoudite et suscite un sentiment de fierté chez les personnes qui prennent le temps d’apporter leur contribution à un avenir plus vert

Avec la plantation d’arbres dans le parc national Thadiq de la province de Riyad, les participants ont décrit l’événement comme étant à la fois révélateur et instructif, soulignant le pouvoir de la coopération dans la création d’un avenir respectueux de l’environnement.

LG continue de s’efforcer de faire une différence positive grâce à ses solutions d’efficacité énergétique et à ses initiatives de plantation d’arbres. En donnant la priorité à la durabilité environnementale, l’entreprise contribue à la préservation des ressources naturelles et au bien-être des générations futures. Grâce à ces efforts concertés, LG démontre son engagement à contribuer à l’avènement d’un monde plus vert et plus durable.