Campagne spéciale de recrutement : la Gendarmerie nationale facilite l’accès à ses rangs

Sous le slogan « Armée nationale populaire : honneur, engagement et avenir », le Commandement de la Gendarmerie nationale a annoncé l’ouverture du recrutement pour les jeunes souhaitant rejoindre les rangs de ce corps, dans la catégorie des élèves sous-officiers contractuels.

Cette année, une mesure exceptionnelle a été prise : le niveau d’admission a été abaissé à la 4e année moyenne complète afin d’encourager davantage de jeunes à intégrer cette institution.

Un recrutement plus accessible

Les unités régionales de la Gendarmerie nationale ont commencé à recevoir les dossiers de candidature à travers tout le territoire national.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du prolongement du dispositif exceptionnel autorisant le recrutement de candidats titulaires d’un niveau de 4e année moyenne complète avec priorité accordée aux détenteurs de diplômes de formation ou d’enseignement professionnel.

Ce dispositif restera valable uniquement pour l’année scolaire 2025-2026.

🟢 À LIRE AUSSI : Education : Le ministère révise les conditions de recrutement et de promotion des enseignants

Conditions d’admission

Les conditions exigées pour postuler sont précises :

Nationalité algérienne obligatoire.

Âge compris entre 18 et 22 ans au 31 décembre 2025.

Bonne condition physique et célibat.

Taille minimale : 1,70 m.

Les candidats doivent présenter un dossier complet, comprenant :

un extrait d’acte de naissance n°12,

une copie de la carte d’identité nationale,

une attestation de résidence,

une copie de la dernière attestation scolaire,

et une photo d’identité.

🟢 À LIRE AUSSI : Le ministère de la Solidarité recrute : 290 postes à décrocher dans 51 wilayas

Formation et encadrement

La formation des recrues s’étendra sur six mois, dans différents centres d’instruction de la Gendarmerie nationale situés à Aïn M’lila (Oum El Bouaghi), Touggourt, Ouargla, Jijel et Jennine Bourzeg (Naâma).

Ces centres offriront un encadrement rigoureux alliant discipline militaire, entraînement physique et formation technique adaptée aux besoins du corps.

L’ouverture de ces postes vise à renforcer les effectifs humains du corps de la Gendarmerie nationale.

Cette décision stratégique permettra d’intensifier la lutte contre la criminalité, notamment les trafics transfrontaliers, le commerce illicite de drogues et d’armes, le trafic de migrants, ainsi que les crimes cybernétiques, dont la hausse a été notable ces dernières années.

🟢 À LIRE AUSSI : Coup de filet spectaculaire en Algérie : Le SCLCO démantèle un réseau de trafic d’armes