Campagne historique pour le thon rouge : 2 mastodontes 100 % « Made in Algeria » partent en mission

La saison de pêche au thon rouge a officiellement démarré le 26 mai en Algérie, marquant un tournant décisif pour le secteur de la pêche national.

Cette année, notre pays bénéficie d’un quota de 2047 tonnes (contre 2046 tonnes pour 2024 et 2023 en 2023), a confirmé le directeur par intérim du développement de la pêche à la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture (DGPA) du ministère de l’Agriculture, lors de son intervention sur les ondes de la chaîne 2 de la Radio Nationale.

Le chemin parcouru par l’Algérie dans la pêche au thon rouge est tout simplement remarquable. En 2012, le pays ne comptait que deux navires thoniers pour un modeste quota de 138 tonnes. Aujourd’hui, avec un quota national de 2047 tonnes, la stratégie a évolué vers une répartition en quotas individuels, offrant à chaque navire sa part spécifique. Selon le même responsable, cette approche garantit une gestion plus efficace et équitable des ressources.

Sur les 40 demandes soumises cette année pour participer à la campagne, 39 ont été acceptées, témoignant d’un engagement fort du secteur. Au total, ce sont 39 navires qui prendront part à cette campagne cruciale.

La répartition des quotas par navire n’est pas laissée au hasard. Elle repose sur les caractéristiques techniques des embarcations, les navires plus grands ayant de meilleures chances d’obtenir un quota plus important, un critère essentiel pour maximiser l’efficacité de la pêche.

De plus, le ministère de la Pêche a mis en place un système de « bonus » pour récompenser les pêcheurs ayant excellé lors des campagnes précédentes. Cette bonification vise à encourager la performance et à promouvoir une exploitation durable de cette ressource précieuse.

Production nationale et valorisation du thon : L’Algérie prend le large avec ses nouveaux thoniers

En lien avec cette dynamique, un autre fait marquant de la saison de pêche au thon cette année est le lancement de deux thoniers entièrement fabriqués localement, le « Zmalet El Emir Abdelkader » et le « Chahid Abane Ramdane ».

Une avancée saluée par le ministre des Transports, Saïd Sayoud, et le ministre de l’Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, Youcef Cherfa, lors de la cérémonie d’inauguration tenue ce mardi, en présence de nombreux professionnels du secteur.

Ces deux mastodontes de 42 mètres de long représentent les plus grands thoniers jamais construits en Algérie, symbolisant un bond qualitatif pour les capacités de production nationale. Ce projet d’envergure s’inscrit directement dans la vision du Président de la République, visant à dynamiser la production locale et à renforcer les compétences nationales en matière de pêche, notamment pour la valorisation des ressources marines, et plus particulièrement le thon rouge.

Lors de la visite des navires, les ministres ont pu apprécier l’ingénierie et l’équipement embarqué. Des explications techniques détaillées ont été fournies sur les phases de fabrication, les matériaux utilisés et la qualité des installations.

Les thoniers sont équipés de systèmes de navigation ultramodernes, de technologies de réfrigération et de stockage avancées, ainsi que de dispositifs de surveillance sophistiqués, garantissant des opérations de pêche professionnelles et efficaces en haute mer.

Le ministre des Transports a réaffirmé le soutien inconditionnel de l’État à de telles initiatives stratégiques. Il a également révélé des projets futurs ambitieux, incluant la construction de navires encore plus imposants, avec notamment un thonier de 52 mètres en perspective.

Cette feuille de route ambitieuse reflète l’engagement de l’Algérie à consolider sa position sur l’échiquier de la pêche en haute mer.

Les deux thoniers devraient prendre la mer dès aujourd’hui, le 28 mai 2025, marquant ainsi le début de leurs opérations. Leur mise en service fait partie d’une stratégie nationale globale visant à étendre la flotte de pêche et à exploiter pleinement les richesses halieutiques du pays.

Une initiative cruciale face à la demande croissante de thon rouge, tant sur les marchés locaux qu’internationaux, ouvrant un nouveau chapitre prospère pour le secteur de la pêche algérienne.