Le président du Mouvement Al Binaa, Abdelkader Bengrina, a profité hier du lancement de la campagne électorale pour critiquer le régime marocain. Commentant le lâche assassinat de trois civils algériens au Sahara Occidental, Bengrina, a appelé le peuple algérien à aider le Maroc à s’affranchir de son régime monarchique.

La campagne électorale a été lancée hier jeudi. Bengrina, devant les militants et les cadre de son parti, dans la wilaya de Mostaganem, a déclaré que « tous les Algériens et algériennes doivent soutenir les institutions de l’État afin de renforcer les liens de la fraternité et d’amour entre nous et le peuple marocain ».

Bengrina va encore plus loin. Il a appelé ces mêmes algériens et algériennes à « tendre la main au miséreux et opprimé peuple marocain qui a besoin d’un régime populaire et démocratique et non un Makhzen monarchique ».

Bengrina incite les Algériens à aider les Marocains à instaurer « un régime démocratique qui découle de leur propre volonté… et qui ne se ne puise pas sa force de l’entité sioniste ». Le régime marocain actuel, estime Bengrina, banalise « les obscénités et la drogue ».

Algérie – Maroc : Lamamra saisit l’ONU

« Le crime ne passera pas impuni », a déclaré dans la présidence de la république dans un communiqué u elle a accusé le Maroc d’être derrière l’assassinat de trois ressortissants algériens au Sahara occidental.

Suite à cette promesse, le chef de la diplomatie, Ramtane Lamara a saisit l’ONU concernant cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté natuonale à l’étranger a adressé un message au secrétaire général de l’ONU, ou il a souligné « la gravité extrême » de l’attaque « terroriste ». Selon le message de Lamamara « aucune circonstance ne saurait justifier » une telle dérive.

Outre le secrétaire général de l’ONU, Ramtae Lamamra a également saisit le président de la Commission de l’Union africaine (UA), le secrétaire général de la Ligue des États arabes, et enfin, le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).