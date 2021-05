Campagne de vaccination: les régions sensibles seront prioritaires

Le ministère de la Santé, a déclaré ce mercredi 26 mai 2021 que la distribution de vaccins contre la propagation du coronavirus s’effectuera progressivement et stratégiquement en ciblant prioritairement les zones les plus touchées par la Covid-19.

En effet, le ministère en charge de la santé, a pour projet d’identifier les États les plus touchés par la maladie, afin de combattre l’évolution du virus de la façon la plus efficace possible.

Le Professeur Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique chargé du suivi et de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Algérie, a confirmé que la distribution des vaccins se fera en fonction des villes les plus touchées. Ce dernier a également souligné, lors d’une interview accordée à la radio algérienne, la nécessité d’augmenter le taux de vaccination afin d’atteindre l’immunité collective qui se situe à 70%.

Les zones vulnérables seront identifiées lors d’une réunion du comité

Les zones les plus touchées seront identifiés lors d’une réunion du comité en charge de la vaccination au ministère de la Santé qui aura lieu aujourd’hui, sous la supervision du ministre de la Santé Abderahmane Benbouzid. Il a précisé que le dernier lot de vaccins que l’Algérie a reçu vendredi dernier permettrait une augmentation du taux de vaccination en ajoutant que dans les prochains jours, d’autres expéditions vont arriver.

Mahyaoui a appelé les équipes médicales supervisant la campagne de vaccination à accélérer le rythme de ce processus d’immunisation de la population, notamment avec la disponibilité nouvelle des vaccins et a également incité les citoyens à s’inscrire pour recevoir le vaccin au plus vite, afin de limiter la propagation du virus.