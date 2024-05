Campagne de pêche au thon rouge lancée : l’Algérie double son quota pour cette saison

Mostaganem, 21 mai 2024 – La campagne nationale de pêche au thon rouge débutera ce jeudi 23 mai 2024, a annoncé le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, M. Ahmed Badani.

Lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Mostaganem, M. Badani a précisé que le quota de l’Algérie pour la pêche au thon rouge a connu une augmentation de 40 tonnes par rapport à l’année dernière.

Cette augmentation notable reflète l’engagement de l’Algérie à respecter les quotas établis par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) et à promouvoir une pêche durable et responsable.

La campagne de pêche au thon rouge mobilisera 34 navires spécialisés dans la pêche en haute mer. Ces navires, déployés à travers les zones de pêche définies, mettront en œuvre des techniques de pêche sélectives et responsables afin de préserver les stocks de thon rouge et garantir la pérennité de cette ressource précieuse.

M. Badani a souligné que l’augmentation du quota de pêche au thon rouge constitue une reconnaissance des efforts déployés par l’Algérie en matière de gestion durable des ressources halieutiques.

Le pays s’est résolument engagé à respecter les normes et les réglementations internationales en vigueur pour garantir une exploitation responsable de ses ressources marines.

L’Algérie à la conquête d’une pêche au thon rouge durable et rentable

L’année dernière, l’Algérie a enregistré un succès notable dans ses exportations de thon rouge, générant des recettes de l’ordre de 27 millions de dollars. Cette performance s’inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à diversifier les exportations nationales hors hydrocarbures et à valoriser les produits de la pêche.

En marge de sa visite à Mostaganem, M. Badani a présidé la signature d’une convention de coopération entre l’Université Abdelhamid Benbadis de Mostaganem et le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques. Cette convention vise à renforcer la collaboration dans le domaine de la recherche scientifique appliquée à la pêche et à l’aquaculture.

Lors de la dernière réunion de la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée (CGPM) relevant de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Algérie a été classée pour la première fois dans la catégorie 1, au même titre que les pays européens.

Ce classement prestigieux récompense les efforts du pays en matière de respect des normes et des engagements internationaux relatifs à la pêche durable.

Par ailleurs, M. Badani a annoncé le lancement d’une opération d’empoissonnement de 12 barrages à travers le pays au mois de juin prochain.

Cette opération, menée en coordination avec le ministère des Ressources en eau et l’Agence nationale des barrages et des transferts, vise à renouveler les stocks piscicoles dans ces retenues d’eau et à soutenir l’activité de pêche continentale.

Le lancement de la campagne nationale de pêche au thon rouge et les différentes initiatives entreprises par le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques témoignent de l’engagement fort de l’Algérie à promouvoir une pêche durable et responsable, à valoriser ses ressources marines et à contribuer à la sécurité alimentaire nationale.