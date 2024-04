Campagne contre l’insuline produite en Algérie : Aoun s’insurge

Lors de l’ouverture des travaux du 17e congrès du Syndicat National des Pharmaciens d’Officine (SNAPO) ce lundi, le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, a affirmé que l’Algérie n’avait pas souffert de pénurie d’insuline pendant le mois de Ramadan, grâce notamment au lancement des projets de production locale de ce médicament.

“Traditionnellement, l’Algérie a souvent été confrontée à des pénuries et des déficits en insuline pendant le mois de Ramadan. Cette année, contrairement aux années précédentes, aucune pénurie ou perturbation n’a été constatée, et cela est attribuable à la disponibilité de la production nationale”, a-t-il expliqué.

Ali Aoun a également condamné ce qu’il a décrit comme des “campagnes virulentes” dirigées contre les médicaments génériques fabriqués en Algérie. “Des campagnes de désinformation agressives ont été menées contre les produits nationaux ces derniers mois. Heureusement, grâce à la mobilisation de toutes les parties concernées, nous avons réussi à mettre un terme à ces campagnes qui mettaient en doute la qualité des médicaments fabriqués en Algérie”, a-t-il souligné.

Aoun met en garde contre une autre campagne contre l’insuline produite en Algérie

Pour conclure, le ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun a mis en garde contre une nouvelle campagne visant à discréditer l’insuline produite en Algérie. “Une nouvelle campagne visant à discréditer et à remettre en question la qualité de l’insuline produite localement a récemment été lancée… Nous connaissons les auteurs de cette campagne qui veulent maintenir l’Algérie sous la dépendance de l’importation. Nous nous opposerons à cette nouvelle campagne, en particulier parce qu’elle cible les patients en propageant des rumeurs infondées, alors que la qualité de l’insuline produite en Algérie est confirmée et à un prix raisonnable”, a-t-il ajouté.