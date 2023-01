Campagne contre les couleurs LGBT en Algérie : les précisions de Rezig

Le ministre du commerce et de la Promotion des exportations à savoir Kamel Rezig a supervisé aujourd’hui, via visioconférence, le lancement de la campagne de sensibilisation sur les signes contraires aux préceptes religieux et aux valeurs morales de la société algérienne. En effet, le département de Kamel Rezig a déjà parlé de cette initiative qui vise à éradiquer de la société algérienne tous signes ou symboles qui touchent à l’Islam.

Et ce, via le renforcement du contrôle sur les produits mis en vente sur le marché algérien. Spécialement, ceux destinés aux enfants. Dans le détail, plusieurs produits contenant ces signes sont vendus sur les marchés. Notamment, des jouets, des vêtements, des articles scolaires. Ou encore des exemplaires du saint coran. De ce fait, alerter les consommateurs et les opérateurs économiques quant à la présence de ce genre de produits est désormais une nécessité indispensable.

Pour garantir l’efficacité de cette initiative, les services responsables ont prévu l’organisation de plusieurs actions de sensibilisation. Tel que l’envoi des SMS de conscientisation. On notera dans ce sillage, que plusieurs secteurs et instances vont participer à cette campagne qui se poursuivra jusqu’au 9 janvier 2023.

Notamment, les associations de protection du consommateur. Ainsi que les organisations professionnelles. Rappelons, par ailleurs, que ladite campagne porte le slogan « Protège ta famille, attention aux produits contenant des couleurs et symboles contraires à la religion et à nos valeurs morales ».

De grandes quantités de produits saisis en Algérie

En marge de sa supervision du lancement de la campagne en question, Kamel Rezig a donné plus de détails à ce sujet. En effet, le responsable suscité a fait état de grandes quantités de produits contenant les couleurs LGBT qui ont été saisies. Notamment 38.000 jouets et articles scolaires. Par ailleurs, les services de la police et de la gendarmerie se sont débarrassés de 4.561 exemplaires du saint coran d’une valeur de 4.5 millions DA. En effet, ces exemplaires contiennent les couleurs arc-en-ciel, a indiqué Kamel Rezig.