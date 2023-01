La campagne anti-couleurs et signes qui symbolisent la communauté LGBT lancée par le ministère du Commerce fait beaucoup parlé sur les réseaux sociaux et suscite donc de nombreuses réactions en Algérie.

En effet, comme l’avait annoncé le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, le mardi 3 janvier une vaste campagne d’une semaine, a été lancée pour sensibiliser les opérateurs économiques et les consommateurs sur les produits qui portent des signes et des couleurs portant atteinte « à la croyance religieuse » et aux « valeurs morales de la société algérienne. »

Et depuis cette date, de nombreuses équipes à travers le territoire nationale de ce ministère sont à pieds d’œuvre pour mener à bien cette mission.

Cependant depuis le début de cette campagne anti-couleurs et signes LGBT, les réactions ne sont pas toutes favorables au ministère du Commerce. De nombreuses photos et vidéos circulent, montrant des représentants de ce ministère, faisant en sorte de sensibiliser pour bannir des produits avec ces couleurs et ces signes. Une vidéo en particulier s’est répandue comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mina Lachter مينة لشطر (@mina.lachter)

La vidéo qui fait polémique

Sur la vidéo en question qui a été partagée avec des sous-titres en langue française, on distingue, plusieurs personnes dont un homme assez âgé, qui se trouvent dans une salle de classe primaire.

Ces personnes sur la vidéo sont les membres d’une délégation indiquent chaque couleur de l’arc-en-ciel à part en faisant répété les enfants avant de leur expliquer que le rassemblement de toutes ces couleurs était une « mauvaise chose ».

« On ne doit pas les utiliser quand elles sont rassemblées. Quand on les trouve en vente, on n’achète pas. Celui qui en a à la maison qu’il les jette », suggère l’un d’entre eux.

De plus, un autre membre de la délégation explique ceci aux enfants : « Il faut que chaque couleur soit seule, séparée. Le bleu, le rouge pas ensemble ».

Cette vidéo n’a pas manqué de faire réagir les internautes, mais aussi plusieurs comptes connus et des artistes, qui n’ont pas manqué de dénoncer et de marquer leur indignation face à cette vidéo.

Ce que l’on peut aussi constater depuis quelques jours c’est que cette campagne a fini par créer une paranoïa chez les citoyens.