Camions TIRSAM par facilité : attention à l’arnaque !

Le groupe TIRSAM met en garde ses clients contre la prolifération de pages et comptes frauduleux sur les réseaux sociaux, usurpant l’identité de l’entreprise et prétendant offrir des services d’enregistrement ou de prise de commande moyennant des paiements illégitimes.

Dans un communiqué officiel, TIRSAM précise que ces pages ne sont en aucun cas reconnues par l’entreprise, et que toute opération d’enregistrement pour l’acquisition de ses camions s’effectue exclusivement via sa plateforme numérique officielle, accessible à l’adresse : http://www.tirsam.com. Ce portail a été spécialement mis en place pour garantir une gestion sécurisée et fiable des demandes.

La société appelle ainsi ses clients à la plus grande vigilance et les exhorte à ne pas traiter avec des individus ou entités se présentant comme des représentants de TIRSAM en dehors des canaux de communication reconnus. Elle rappelle que seuls sa plateforme officielle et ses numéros certifiés constituent les moyens de contact valides.

TIRSAM souligne également que toute interaction avec ses services doit impérativement passer par les voies officielles, afin d’éviter les risques de fraude. La protection des droits et la sécurité de ses clients demeurent, affirme-t-elle, au cœur de ses priorités.

Ouverture des inscriptions pour l’acquisition des camions TIRSAM de fabrication algérienne

Cette mise en garde intervient alors que TIRSAM a lancé, depuis samedi dernier, les inscriptions pour l’acquisition de ses camions de fabrication nationale, dans le cadre de l’expansion de ses activités industrielles.

Fondé à Batna en 2008, le groupe s’est imposé comme un acteur majeur dans la production de tracteurs, camions et équipements agricoles, et représente également la marque mondiale DEVELON en Algérie en tant qu’agent exclusif.

Deux modèles de camions sont actuellement proposés :

Un camion léger de 3,5 tonnes, au prix de 390 millions de centimes ;

; Un camion lourd de 6 tonnes, affiché à 460 millions de centimes.

L’entreprise précise que l’inscription via la plateforme électronique est obligatoire, afin d’assurer la transparence et une bonne organisation du processus.

Documents requis selon les profils :

Pour les commerçants : Registre de commerce (RC), numéro fiscal (NIF), numéro statistique (NIS), article d’imposition, bon de commande et chèque bancaire ou postal.

: Registre de commerce (RC), numéro fiscal (NIF), numéro statistique (NIS), article d’imposition, bon de commande et chèque bancaire ou postal. Pour les artisans : Carte d’artisan, numéro fiscal, article d’imposition, et chèque bancaire ou postal.

: Carte d’artisan, numéro fiscal, article d’imposition, et chèque bancaire ou postal. Pour les agriculteurs : Carte d’agriculteur (Carte Fellah), article d’imposition, et chèque bancaire ou postal.

L’entreprise réaffirme ainsi sa volonté de promouvoir l’industrie nationale tout en veillant à instaurer un climat de confiance et de sécurité dans ses relations avec les clients.