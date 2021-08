Camion d’oxygène détourné : la justice se prononce

La pénurie en matière d’oxygène continue de créer des polémiques et de susciter l’indignation des citoyens à travers l’ensemble du territoire national. En effet, l’affaire du détournement du camion d’oxygène est un exemple concret qui traduit la gravité de cette crise que traverse le pays.

La justice algérienne a enfin tranché dans cette affaire qui a été largement médiatisé et relayé sur les réseaux sociaux. Après avoir comparu dans la journée du lundi devant la juge, l’auteur du détournement baptisé «Number One », a été jugé et condamné à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 20 000 DA pour attroupement sans autorisation et incitation à l’attroupement via les réseaux sociaux. Solidaire avec « Number One », une importante foule s’est mobilisé sur la place du 1er-Novembre juste en face du tribunal de première instance, pur contester ce verdict.

A précisé que le mis en cause ayant comme pseudonyme « Number One » est un commerçant de vêtements pour femmes et enfants, qui a pu bénéficier de la mobilisation de six avocats qui l’ont défendu dans cette affaire du détournement du camion transportant de l’oxygène.

De quoi s’agit-il au juste ?

Il convient de rappeler que cette affaire s’est déroulé dans la journée de samedi dernier ou un groupe de citoyens a arrêté un camion transportant de l’oxygène médical en provenance d’Arzew et à destination de Maghnia (Tlemcen). Sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest de Sidi-Bel-Abbès, le camion a été détourné et obligé à se dirigé d’abord au CHU de Sidi-Bel-Abbès pour livrer de l’oxygène médical.

Après une discussion agitée avec le conducteur, ce dernier a effectivement exécuté et s’est rendu à Sidi-Bel-Abbès ou il a livré l’oxygène à raison de 3 000 L avant de repartir vers Maghnia. Les mis en causes ont été interpellées par la gendarmerie nationale, puis emmenés à la brigade, ou ils ont été auditionnés avant d’être relâchés peu de temps après.