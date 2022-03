Cameroun – Algérie : une star camerounaise lance des mises en garde

La star camerounaise, Joseph-Antoine Bell, reconnait la difficulté de la sélection de son pays face à son homologue Algérienne lors du match qui les opposera le 25 mars prochain au stade Japoma. Il met en garde ses compatriotes contre un sursaut d’orgueil des Verts.

Dans une interview accordée à nos confrères de «Compétition», la star Camerounaise Joseph-Antoine Bell parle du match Cameroun-Algérie. Il s’attend à un sursaut d’orgueil des Verts après leur échec dans la dernière coupe d’Afrique des nations. C’est la raison pour laquelle il met en garde ses compatriotes contre un excès de confiance le 25 mars prochain. «Dans cette confrontation, les deux sélections partent à chances égales. Maintenant, ça va dépendre des exploitations des deux entraîneurs à savoir, Rigobert Song et Djamel Belmadi. Franchement, je pense que l’Algérie a eu largement le temps pour se soigner. Après une CAN catastrophique, elle est touchée, mais détrompez-vous, elle peut se relever lors de ses barrages. Pour le Cameroun, je pense aussi qu’il y a un sentiment d’insatisfaction malgré la 3e place dans cette CAN. », dira t il d’emblée.

Visiblement, le limogeage de l’ex-entraineur Antonio Conceiçao n’a pas été du gout du gardien de but historique des Lions Indomptables. Le fait que l’on a limogé l’entraîneur (Antonio Conceiçao), ça veut dire quoi ? C’est pour cela que j’ai dit que les deux équipes partent à chances égales dans ces barrages. L’aspect psychologique sera déterminant, c’est le haut niveau qui l’exige. Si les têtes sont biens, tout reste possible. », a-t-il indiqué, mais sans pour autant contester la décision du président de la FécaFoot Samuel Eto’o : «Je ne suis qu’un observateur, celui qui est au poste (le président de la Fécafoot Samuel Etoo, ndlr) peut justifier cette décision. Sincèrement, je ne sais pas quels sont les arguments qui l’ont poussé à opérer ce changement à la barre technique. ».

«Pourquoi autant de contestations sur Japoma ?»

Dans son interview, Joseph-Antoine Bell évoque également la domiciliation de la grande empoignade du 25 mars prochain au stade Japoma. Il ne comprend pas pourquoi les Algériens font autant de contestations à propos du stade en question.

«Il faut que nos amis algériens sachent que le Cameroun a reçu la Côte d’Ivoire au stade Japoma pour le dernier match du groupe (phase éliminatoire). Si les Algériens ne se sentent pas bien à Japoma, pourquoi se poser des questions quand on sait que vous avez de grands stades à Alger et à Oran. Pourquoi, nous les Camerounais, on ne conteste pas la domiciliation du match retour à Blida ? », s’est t il interrogé.

Il faut dire que Riyad Mahrez et ses coéquipiers gardent de très mauvais souvenir sur le stade Japoma, dans lequel ils ont disputé les matchs de la dernière CAN, en raison du mauvais état de la pelouse qui s’est répercutée d’une manière négative sur leur rendement. On espère que cette dernière soit à la hauteur à l’occasion de l’important rendez-vous Cameroun-Algérie.