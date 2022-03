Cameroun – Algérie : une première mi-temps courageuse pour les verts

La première mi-temps du match barrage de la coupe du monde entre l’équipe d’Algérie et le la sélection du Cameroun vient de battre à sa fin. Les hommes de Djamel Belmadi ont pris une très belle option contre leur adversaire en marquant un but à la 40ᵉ minute. Une ouverture de score signée par le buteur historique de l’équipe d’Algérie, Islam Slimani. Un but qui vaut de l’or pour les coéquipiers de « super Slim » car la règle de but à l’extérieur est toujours de date dans la zone africaine.

Un but dans la douleur

L’entame du match a été pour le moins difficile pour les coéquipiers de Riyad Mahrez. Les verts ont souffert durant le premier quart d’heure de la rencontre. C’est sur le portier algérien, Rais M’bolhi, que les Algériens ont compté pour garder l’inviolabilité de leur but. Un premier arrêt décisif qui a montré la solidité du gardien de but algérien. Les hommes de Belmadi ont ensuite subis encore et encore avant de s’être accordé la première occasion franche dans le match. Et c’est Islam Slimani qui a intercepté un ballon pour ensuite rater un face à face compliqué avec le gardien de but camerounais.

La première période du match a été marquée par un engagement physique intense de la part des joueurs camerounais, chose qui n’est pas passé sans réponse par les verts. Un Belaïli entreprenant et qui revient dans les replies défensives, un jeu long et direct qui cherche à toucher le seul attaquant algérien et un groupe solide et compact, c’est ce qui a caractérisé la première mi-temps du match de l’Algérie face au Cameroun à Douala. L’équipe d’Algérie est devant son hôte dans le tableau d’affichage. Le seul but des verts a porté ma marque de Slimani suite à un coup franc de Youcef Belaili. Une tête en or.

Cameroun 0-1 Algérie