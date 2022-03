Cameroun – Algérie : Song met ses joueurs devant leur responsabilité

La grande empoignade Cameroum-Algérie approche à grands pas et la tension est montée d’un cran des deux côtés. Chaque sélection vise une bonne opération lors de la première manche qui aura lieu ce vendredi 25 mars 2022, afin de franchir un grand pas vers la qualification pour la prochaine coupe du monde Qatar-2022.

Le sélectionneur national Camerounais, Rigobert Song, s’est réuni hier soir avec ses joueurs. Une réunion qui a eu lieu à l’hôtel «Best Western Hotel», lieu de leur regroupement entamé depuis lundi, où il a tenu à les booster en prévision du grand et important rendez-vous de vendredi.

L’ancien défenseur Camerounais sait très bien que ses joueurs seront mis à rude épreuve face leurs homologues Algériens. C’est la raison pour laquelle il leur a demandé de fournir plus sur le terrain pour s’imposer vendredi prochain, les mettant ainsi devant leur responsabilité. «Le match s’annonce très difficile, mais c’est à vous de le rendre facile. C’est vous qui serez sur le terrain vendredi et vous devrez donc être au niveau des attente de tout le peuple Camerounais qui rêve de voir la sélection de son pays prendre part à la prochaine coupe du monde au Qatar », dira-t-il dans son discours envers ses protégés, et d’ajouter : «Je suis avec vous en compagnie de mon staff. Nous ferons de notre mieux pour vous donner les ingrédients pour remporter la première manche des barrages. ».

En étant le joueur le plus capé de la sélection Camerounais, avec 137 sélections, Rigobert Song a acquis une grande expérience sur l’échelle continentale avec les Lions Indomptables. Faisant partie de l’épopée génération de la sélection de son pays, notamment au début des années 2000, il compte mettre sa riche expérience à la disposition de ses joueurs à l’occasion du match face à l’Algérie. «J’avais déjà disputé ce genre de matchs dans ma carrière. Je sais qu’est ce que constitue un match barrage pour le peuple Camerounais. Je suis ici pour mettre mon expérience à votre disposition à l’occasion de l’important rendez-vous face à l’Algérie », dira t il à Aboubacar et consorts.

Son effectif s’étoffe

Comme les Algériens, la préparation en prévision du match de ce vendredi bat son plein du coté des Camerounais. Ils poursuivent leur stage d’arrache pied à Douala mais aussi sous une concentration totale.

L’effectif du sélectionneur Camerounais s’étoffe après l’arrivée d’une dizaine de joueurs, en l’occurrence Olivier Ntcham, Jeando Fuchs, Michael Ngadeu, Martin Hongla, Jean Junior Onana, Tchamba Duplexe, Eric Maxim Choupo-Moting, Pierre Kunde Malong, et Ambroise Oyongo Bitolo.

Cela soulage Rigobert Song pour poursuivre la préparation en prévision du grand rendez-vous de vendredi dans les meilleures conditions possibles.