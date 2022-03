Match barrage : un joueur camerounais s’exprime déjà sur le match

Le gardien de but de l’équipe nationale du Cameroun André Onana se dit confiant de se qualifier pour la coupe du monde Qatar-2022 aux dépens de la sélection nationale Algérienne. Il affirme que le match s’annonce difficile, mais lui et ses coéquipiers finiront par s’imposer.

A dix jours seulement du match aller opposant le Cameroun à l’Algérie, dans le cadre des barrages pour le qualification pour la coupe du monde Qatar-2022, la tension monte d’un cran. Que ce soir du côté Camerounais ou Algérien, les joueurs des deux sélections nationales ne pensent que sur le rendez-vous décisif de la fin du mois en cours. La concentration bat son plein et chacun d’entre eux rêve de voir sa nation prendre part au prochain Mondial.

C’est le cas, d’ailleurs, pour le gardien de but de la sélection Camerounaise André Onana. Ce dernier, et dans une déclaration accordée au média de son pays «Actu-Cameroun » se dit optimiste et confiant en même temps de valider le billet qualificatif pour la coupe du monde Qatar-2022. «On va jouer contre l’Algérie, une équipe très forte. Nous aussi nous sommes très bons et je suis confiant que si on joue avec la même détermination, on va passer. Honnêtement, moi je n’ai peur de personne, on a un match très important à Douala, le retour est à Alger, on ira pour confirmer notre victoire », dira-t-il d’emblée.

Poursuivant sa déclaration, le portier de l’Ajax Amsterdam ajoute : «Notre objectif est clair, on doit se qualifier pour la prochaine coupe du monde Qatar-2022. Je suis très enthousiaste pour y prendre part. C’est le cas, d’ailleurs, pour tout le peuple Camerounais. Franchement, je ne m’imagine pas suivre le prochain mondial à partir de télévision. Je veux être présent au Qatar ».

«On essayera d’achever l’affaire ici»

Toujours concernant le match Cameroun-Algérie, Onana affirme que lui et ses compatriotes ont tourné la page de leur l’échec à la CAN. «La page de la CAN est définitivement tournée. On doit désormais se focaliser sur la qualification pour la prochaine coupe du monde au Qatar », a-t-il indiqué. Et pourtant pays organisateur du tournoi, le Cameroun a été éliminé de la demi-finale de la dernière coupe d’Afrique des nations face à l’Egypte.

Très optimiste et confiant de se qualifier pour le prochain mondial, Onana ajoute que lui et ses partenaires feront en sorte de réaliser une bonne opération lors de la première manche des barrages face à l’Algérie afin de franchir un grand pas vers la qualification. «On essayera d’achever l’affaire ici avant le match retour en Algérie », promet-t-il.

L’une des pièces maitresses au sein de la sélection camerounaise, Onana enchaine les bonnes performances avec l’Ajax Amsterdam. Il sera sans doute un atout de taille pour le nouveau sélectionneur des «Lion Indomptables» Rigobert Song pour l’important rendez-vous du 25 mars prochain.