Cameroun – Algérie : les verts prennent une bonne option à Douala

L’Algérie gagne enfin à Japoma. La fin du premier match barrage de la coupe du monde entre l’Algérie et le Cameroun est sifflé par l’arbitre Botswanais Joshua Bondo. Les hommes de Belmadi ont mis fin à une série négative de défaite sur une pelouse qui était jusqu’alors cauchemardesque pour l’équipe d’Algérie.

Les choix du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, ont porté leur fruit et ont réussi à faire oublier le souvenir malheureux de Douala. Par cette victoire sur le plus petit des scores, l’Algérie a mis un pied au mondial de 2022. Une performance qui fait rappeler les temps forts des verts et qui démontre que l’échec de la dernière CAN n’était qu’un concours de circonstances désavantageuses.

Les Fennces se sont remis à l’attaque prolifique du Sporting CP, Islam Slimani, pour inscrire le but salvateur qui pourrait propulser les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez à la prochaine coupe du monde au Qatar. Solides, courageux et disciplinés tactiquement, les joueurs algériens se sont inspirés de leurs nombreuses rencontres disputées en Afrique pour revenir d’un triomphe d’une terre qui leur a été hostile auparavant.

Vers le mondial

Les coéquipiers de Mahrez ont eu du mal à entamer leur match. Les Lions Indomptables ont pressé dès le début de la rencontre et ont eu la meilleure occasion jusqu’à l’heure du jeu. Un temps d’adaptation qui a permis aux verts de s’acclimater aux conditions de la pelouse encore une fois douteuse.

Les hommes de Belmadi n’ont pas cédé aux provocations de l’arbitre ni ils ont été perturbés par la panne d’électricité qui a surgi en début de seconde période. La lumière est venue plutôt d’un coup de casque de la part d’Islam Slimani suite à un centre parfait du joueur de Brest, Youcef Belaïli. Les hommes de Belmadi devront faire dans la lignée de ce premier match s’ils veulent garder leur avantage.

C’est un joli cadeau d’anniversaire que ces derniers ont offert à leur coach idolâtré, par cette victoire, les verts voient le bout du chemin pour la coupe du monde. Une performance qui devrait être salué, car l’équipe d’Algérie a su être à la hauteur du rendez-vous.